На это стоит обратить внимание: топ-6 ошибок во время мытья волос

Мытье волос – одна из тех процедур, которую мы выполняем регулярно, часто даже не задумываясь над техникой. Однако именно от правильности этого простого действия в значительной степени зависит состояние ваших волос.
Возможно вы когда-то задумывались, почему волосы могут выглядеть менее здоровыми, чем нам бы того хотелось. Во всем могут быть виноваты небольшие, но существенные ошибки, которые мы допускаем во время мытья. Издание Real Simple рассказало о шести главных ошибках, которые следует избегать, если вы хотите, что бы у вас были блестящие, здоровые волосы.
Использование неподходящего шампуня и кондиционера
Современный рынок предлагает огромный выбор средств по уходу за волосами и найти среди них идеальный продукт – задача не из легких. Даже если кажется, что за волосами достаточно несложно ухаживать, правильно подобранный шампунь и кондиционер – это ключ к его здоровью.
Сухим или вьющимся волосам необходима дополнительная влага, тогда как тонким и волокнистым волосам нужны более легкие средства, чтобы не отягощать их. Правильный выбор средств для мытья волос может кардинально изменить его внешний вид и состояние.
Злоупотребление очищающим шампунем
Очищающие шампуни — прекрасное средство для поддержания чистоты кожи головы, особенно если вы используете много стайлинговых продуктов. Однако чрезмерное использование таких шампуней может привести к истощению природных жиров, защищающих ваши волосы и кожу головы.
Очищающие шампуни следует применять осторожно, чтобы избежать пересушивания волос. Рекомендуется использовать их раз в несколько недель, чтобы сохранить баланс натуральных масел.
Перемывание
Чрезмерное мытье волос – распространенная проблема, особенно среди людей с жирным типом кожи головы. Постоянная мойка лишает кожу природных масел, что заставляет ее производить еще больше жира.
Частое мытье головы может создать замкнутый круг: кожа головы производит больше жира, чтобы компенсировать его потерю. Попытайтесь постепенно увеличивать интервалы между мытьем, используйте сухой шампунь для поддержания свежести.
Недостаточное мытье
С другой стороны, чрезмерное увлечение трендом нечастого мытья волос тоже несет свои риски. Недостаточное мытье может привести к накоплению остатков продуктов и загрязнений, что блокирует волосяные фолликулы.
Рекомендуется мыть голову хотя бы через день или определить интервал, который лучше всего подходит именно вашим волосам. Здоровье кожи головы – основа красивых волос, поэтому регулярное очищение должно стать вашим приоритетом.
Использование неправильной температуры воды
Кто же не любит горячий душ, особенно в холодное время года, но именно горячая вода может стать причиной сухости и ломкости волос. Высокая температура лишает волосы естественной защиты, делает их более уязвимыми.
Чем прохладнее вода для ополаскивания волос, тем лучше. Рекомендуется завершать мойку теплой или даже прохладной водой – это поможет закрыть кутикулы и придать ему блеск.
Поспешное высушивание волос
После мытья мы часто спешим быстро высушить волосы, грубо вытирая их полотенцем. Это может привести к ломкости, особенно если ваши волосы уже ослаблены.
Осторожно промокайте его полотенцем из микрофибры. Такой способ сушки позволит сохранить структуру волос, предотвратить вьющиеся и защитить крашеные волосы от повреждений.
Как правильно ухаживать за волосами во время мытья
- Выбирайте средства, подходящие именно вашему типа волос.
- Осторожно расчесывайте волосы до мытья во избежание дополнительного травмирования.
- Наносите шампунь только на кожу головы, а кондиционер – на кончики волос.
- Соблюдайте золотую середину в частоте мытья.
- Всегда тщательно ополаскивайте волосы, чтобы избежать остатков средств.
Правильное мытье – это не только вопрос гигиены, но и важная часть ухода за собой. Следуя этим простым рекомендациям, вы поможете своим волосам оставаться здоровыми, блестящими и сильными.
Мы также писали о том, как жесткая вода влияет на волосы и кожу.
Читайте также: