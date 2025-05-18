Наращивание ресниц: о чем необходимо узнать перед этой процедурой / © Credits

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Наращивание ресниц давно стало не просто трендом, а настоящим must-have для тех, кто ценит свое время и стремится выглядеть на все 100 в любое время дня и ночи. Но как и любая косметическая процедура, она имеет свои тонкости, которые следует знать еще до того, как сесть в кресло мастера. Не повредит ли это вашим натуральным ресничкам? Как ухаживать, чтобы сохранить идеальный вид надолго? Обо всем самом важном рассказало издание Real Simple.

Что такое наращивание ресниц и для кого оно

Наращивание ресниц — это процесс приклеивания искусственных ресниц к каждой натуральной с помощью специального гипоаллергенного клея. Результат — объемные, длинные, идеально изогнутые ресницы, не требующие использования туши. Идеально подойдет для женщин, желающих сэкономить время на ежедневном макияже или мечтающих о выразительных глазах 24/7 — даже на пляже или в спортзале.

Типы наращивания ресниц

Классическое наращивание — к одной натуральной ресничке приклеивается одна искусственная. Это естественный, аккуратный вид.

2D–3D объем — к каждой ресничке клеятся 2–3 сверхлегких искусственных. Взгляд становится более выразительным, ресницы — более густыми.

Голливудский объем (4D и более) — максимальный эффект драмы и «веера». Подходит для фотосессий, событий, вечернего образа.

Как проходит процедура

Очистка ресниц — удаление остатков макияжа и себума. Подготовка глаз — на нижние ресницы клеятся патчи для защиты. Наращивание — мастер осторожно приклеивает каждую ресницу пинцетом. Сушка клея — обычно используют микровентилятор. Финальная проверка и расчесывание.

Продолжительность процедуры: 1,5–2,5 часа

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Как долго держатся наращенные ресницы

Срок ношения — 4-6 недель, но для поддержания идеального вида требуется коррекция каждые 2-3 недели.

Факторы, влияющие на долговечность:

Индивидуальный цикл роста ресниц

Тип кожи (жирная кожа — скорее отклеивание)

Качество материалов

Уход после процедуры

Можно ли с ними пользоваться макияжем

Да, но с ограничениями:

Не используйте тушь — даже «щедящую». Она нарушает цельность клея.

Избегайте использования средств на масляной основе (жидкости для снятия макияжа, крема, тени).

Используйте мицеллярную воду без растительных масел или специальные средства для наращенных ресниц.

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Правила ухода за наращенными ресницами

Не мочите глаза в течение первых 24 часов. Дайте клею полностью застыть.

Не тритесь глазами руками. Это главная причина преждевременного выпадения ресниц.

Используйте щеточку для ресниц. Расчесывайте их каждое утро, чтобы предотвратить спутывание.

Очищайте веки каждый день. Можно использовать ватные диски и специальные пенки без спирта и масел.

Спите на спине или на шелковой наволочке. Это уменьшает трение и ломкость ресниц.

Не используйте щипцы для завивки. Это может повредить как ваши, так и искусственные реснички.

Избегайте саун и горячих ванн. Высокая температура и пар — враги клея.

Противопоказания к наращиванию ресниц

Аллергия на клей (сделайте патч-тест)

Заболевание глаз или кожи век (конъюнктивит, блефарит)

Повышенное слезоотделение

Очень чувствительная кожа вокруг глаз

Наращивание ресниц — это не только красота, но и комфорт, экономия времени и уверенность в себе. Но для безопасного и долговременного результата важно выбирать квалифицированного мастера и соблюдать правила ухода. Если вы готовы к регулярной коррекции и внимательному отношению к своим глазам — эта процедура точно для вас.