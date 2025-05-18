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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
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Время на прочтение
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Наращивание ресниц: о чем необходимо узнать перед этой процедурой

Наращивание ресниц — одна из самых популярных косметических процедур, позволяющая достичь эффекта открытого взгляда, не прибегая к использованию декоративной косметики. Но перед тем как записаться к мастеру, стоит узнать все нюансы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Наращивание ресниц: что необходимо узнать перед этой процедурой

Наращивание ресниц: о чем необходимо узнать перед этой процедурой / © Credits

Наращивание ресниц давно стало не просто трендом, а настоящим must-have для тех, кто ценит свое время и стремится выглядеть на все 100 в любое время дня и ночи. Но как и любая косметическая процедура, она имеет свои тонкости, которые следует знать еще до того, как сесть в кресло мастера. Не повредит ли это вашим натуральным ресничкам? Как ухаживать, чтобы сохранить идеальный вид надолго? Обо всем самом важном рассказало издание Real Simple.

Что такое наращивание ресниц и для кого оно

Наращивание ресниц — это процесс приклеивания искусственных ресниц к каждой натуральной с помощью специального гипоаллергенного клея. Результат — объемные, длинные, идеально изогнутые ресницы, не требующие использования туши. Идеально подойдет для женщин, желающих сэкономить время на ежедневном макияже или мечтающих о выразительных глазах 24/7 — даже на пляже или в спортзале.

Типы наращивания ресниц

  • Классическое наращивание — к одной натуральной ресничке приклеивается одна искусственная. Это естественный, аккуратный вид.

  • 2D–3D объем — к каждой ресничке клеятся 2–3 сверхлегких искусственных. Взгляд становится более выразительным, ресницы — более густыми.

  • Голливудский объем (4D и более) — максимальный эффект драмы и «веера». Подходит для фотосессий, событий, вечернего образа.

Как проходит процедура

  1. Очистка ресниц — удаление остатков макияжа и себума.

  2. Подготовка глаз — на нижние ресницы клеятся патчи для защиты.

  3. Наращивание — мастер осторожно приклеивает каждую ресницу пинцетом.

  4. Сушка клея — обычно используют микровентилятор.

  5. Финальная проверка и расчесывание.

Продолжительность процедуры: 1,5–2,5 часа

Как долго держатся наращенные ресницы

Срок ношения — 4-6 недель, но для поддержания идеального вида требуется коррекция каждые 2-3 недели.

Факторы, влияющие на долговечность:

  • Индивидуальный цикл роста ресниц

  • Тип кожи (жирная кожа — скорее отклеивание)

  • Качество материалов

  • Уход после процедуры

Можно ли с ними пользоваться макияжем

Да, но с ограничениями:

  • Не используйте тушь — даже «щедящую». Она нарушает цельность клея.

  • Избегайте использования средств на масляной основе (жидкости для снятия макияжа, крема, тени).

Используйте мицеллярную воду без растительных масел или специальные средства для наращенных ресниц.

Правила ухода за наращенными ресницами

  • Не мочите глаза в течение первых 24 часов. Дайте клею полностью застыть.

  • Не тритесь глазами руками. Это главная причина преждевременного выпадения ресниц.

  • Используйте щеточку для ресниц. Расчесывайте их каждое утро, чтобы предотвратить спутывание.

  • Очищайте веки каждый день. Можно использовать ватные диски и специальные пенки без спирта и масел.

  • Спите на спине или на шелковой наволочке. Это уменьшает трение и ломкость ресниц.

  • Не используйте щипцы для завивки. Это может повредить как ваши, так и искусственные реснички.

  • Избегайте саун и горячих ванн. Высокая температура и пар — враги клея.

Противопоказания к наращиванию ресниц

  • Аллергия на клей (сделайте патч-тест)

  • Заболевание глаз или кожи век (конъюнктивит, блефарит)

  • Повышенное слезоотделение

  • Очень чувствительная кожа вокруг глаз

Наращивание ресниц — это не только красота, но и комфорт, экономия времени и уверенность в себе. Но для безопасного и долговременного результата важно выбирать квалифицированного мастера и соблюдать правила ухода. Если вы готовы к регулярной коррекции и внимательному отношению к своим глазам — эта процедура точно для вас.

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