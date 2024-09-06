Натуральная косметика в домашних условиях: как приготовить румяна из свеклы

С давних времен наши предки использовали природные компоненты для создания косметических средств. Одним из популярных ингредиентов была свекла. Благодаря своему красному пигменту её использовали в качестве румян и помады.
На странице the_gentle_nomads блогер Hatty поделилась с подписчиками собственным рецептом создания натуральных румян на основе обычной свеклы.
Основа крема:
- Масло Ши 2 ст. л (1/8 стакана);
- Пчелиный воск 1/2 ч. л;
- Масло на выбор 1 ст. л (автор использовала антибактериальное масло жожоба);
- Масло шиповника 1/2 ч. л (масло шиповника содержит линолевую кислоту, которая сбалансирует уровень кожного жира, это полезно тем, у кого есть прыщи и угревую сыпь);
- Витамин Е 1/8 ч.л (по желанию);
- Эфирные масла 15-20 капель (автор использовала масло чайного дерева, ведь оно помогает от прыщей).
Пигмент:
Высушите и измельчите свеклу. Она должен быть как пудра, чтобы не было частичек в румянах. Или можно просто купить свекольный порошок.
Метод приготовления:
- В стеклянную миску добавьте масло Ши и пчелиный воск и поставьте на кастрюлю, наполненную водой, чтобы создать паровую баню. Можно растопить в микроволновке;
- Когда все растопится, добавьте все необходимые растительные масла и витамин Е;
- Дайте немного остыть, пока оно не станет густеть;
- Взбейте венчиком, пока смесь не станет пышной;
- Постепенно добавьте свекольный порошок, проверяя цвет, пока он не приобретет необходимый вам оттенок;
- Выложите смесь в стерилизованную емкость и дайте остыть в холодильнике 2 дня.
Такие натуральные румяна можно использовать как помаду или тени.
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