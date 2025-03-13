Натуральный маникюр: идеальный тренд для минималистов

Тренд на натуральные ногти продолжает покорять сердца красавиц и уже не первый год эта тенденция набирает все большую популярность у TikTok.

Неудивительно, что эта мода становится все популярнее. Еще в 2023 году многие известные личности выбрали именно тренд на натуральность и для многих он ознаменовался выбором коротких и удобных ногтей, рассказало издание Real Simple. Концепция "меньше — это больше" стала популярной не только в моде, но и в уходе за ногтями. Если вы хотите сохранить свежий и здоровый вид, соблюдайте минималистичный подход и натуральный маникюр станет отличным вариантом.

Что такое натуральные ногти

В авангарде этого нейл-тренда – ваши естественные ногти. Пусть цвет ногтей и рисунок будут простыми. Менее экстравагантные ногти стали ключевым аспектом этой тенденции моды и красоты. Обычно выбирают короткие ногти квадратной формы, чтобы длина не выходила за край пальца.

Многие выбирают классические оттенки, чтобы объединить их с естественной формой ногтей. Но это не значит, что вы ограничены в выборе – от красивых коричневых цветов до нейтральных оттенков, существует богатый выбор палитры.

Как повторить тренд натуральных ногтей

Красота тенденции натуральных ногтей заключается в том, что ее можно легко повторить дома, есть три простых шага, чтобы добиться этой тенденции самостоятельно.

Шаг 1: придайте ногтям нужную форму

Важнейшей частью является форма. Начните с обрезки ногтей до их естественной длины. Соблюдайте симметрию ваших натуральных ногтей. Обрежьте ногти, чтобы убедиться, что они не переходят за край вашего пальца и ровно подпилите их к квадрату с округлыми краями.

Формирование имеет ключевое значение для того, чтобы пальцы имели несколько вытянутый вид. Рекомендуется отражать естественную форму кутикулы во время подпиливания.

Шаг 2: увлажнение кутикул

Решающим этапом по уходу за ногтями является нанесение масла для кутикулы. Массажными движениями вотрите масло для кутикулы в кутикулу в течение примерно 30 секунд один-два раза в день. Когда вы правильно ухаживаете за кутикулами, вы избежите появления заусенцев. Это сохранит ваши ногти здоровыми и увлажненными.

Шаг 3: накрасьте ногти

От прозрачных, едва заметных чудесных до смелых бордово-красных цветов этот тренд связан с формой и простыми цветами. Чтобы накрасить ногти дома, просто проведите одним движением вниз по центру ногтя, а затем одним движением по левой стороне ногтя. Убедитесь, что тщательно покрыли все стороны вблизи кутикулы. Количество слоев лака для ногтей может изменяться в зависимости от ваших предпочтений, но рекомендуется наносить от одного до трех слоев. Прежде чем наносить прозрачное верхнее покрытие, дайте ногтям высохнуть в течение примерно 15 мин, затем нанесите верхнее покрытие, чтобы закрепить лак и сделать маникюр устойчивым.

Почему натуральный маникюр стал таким популярным

Этот тренд увлек сердца не только модниц, предпочитающих минимализм, но и тех, кто ценит здоровье собственных ногтей. Отказавшись от тяжелых узоров и ярких цветов, женщины предпочитают уход и природную красоту своих рук. В то же время натуральный маникюр – идеальный выбор для тех, кто хочет поддержать свой имидж элегантной простотой и утонченностью.

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