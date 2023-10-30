Навстречу празднику: как за несколько минут сделать макияж на Хэллоуин

Британская бьюти-блоггерша Лена, имеющая почти 3 миллиона подписчиков в Instagram, предлагает своим подписчикам пару легких вариантов макияжа.

Вариант первый

Для первого вам понадобятся только помада и щипцы для ресниц. Лена окрашивает помадой щипцы и с помощью них осторожно делает по два отпечатка полукругов над каждой бровью так, чтобы они представляли собой "рожки". Затем делает еще один такой же отпечаток сбоку под одним глазом и с помощью кисти и помады дорисовывает на кончике маленькую стрелочку.

Вариант второй

Для второго варианта вам также понадобятся щипцы, однако теперь с ними в паре будет работать жидкая подводка для глаз.

С помощью пудры и небольшого кусочка картона сделайте разметку "паутинки" у наружного угла глаза. Для этого ребром картона, предварительно обмокнув его в пудру, сделайте отпечаток 4 линий, которые лучами расходятся от края глаза в разные стороны: к виску вверх, к верхней точке уха, к нижней точке уха и наискось вниз. После этого по тому же принципу щипцами с пудрой сделайте 3 отпечатка полукругов, соединяя края лучей, чтобы образовалась паутинка. Осторожно протрите лишнее и прорисуйте линии разметки подводкой. Сделайте стрелку на верхнем и нижнем веках и растушуйте плоской кистью с темными тенями, чтобы придать завершенный вид.

То же повторяете с другим глазом - и макияж готов.

Основой, по вашему желанию, может стать классический дневной или вечерний макияж. Так вы быстро получаете изысканный, но сдержанный грим на Хэллоуин.

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