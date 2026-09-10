Не Париж, а Голливуд: как появился французский маникюр, который в этом году отмечает 50-летие / © Credits

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Французский маникюр давно стал классикой, его выбирают невесты, знаменитости, офисные сотрудницы и модницы на Неделях моды. Однако за названием, которое ассоциируется с французским шиком, скрывается вполне американская история, об этом рассказало издание NewBeauty. В 2026 году культовому дизайну исполняется 50 лет, а его создатель Джефф Пинк и основанный им бренд ORLYнамерены официально закрепить его место в истории американской культуры красоты.

Всё началось с проблемы на съёмочной площадке

В 1976 году Джефф Пинк возглавлял одного из крупнейших поставщиков профессиональной косметики в Лос-Анджелесе и сотрудничал с салонами, киностудиями и индустрией красоты. Однажды режиссёр обратился к нему с очень практическим запросом.

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Актрисам приходилось перекрашивать ногти каждый раз, когда они меняли наряд, чтобы маникюр гармонировал с платьем или аксессуарами. На высыхание лака могло уходить до часа, а это задерживало съемки и обходилось студиям в деньги.

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Пинк решил найти универсальный вариант. Незадолго до этого он увидел на показах мод в Париже моделей с белыми кончиками ногтей. Эффект создавали с помощью белого карандаша под свободным краем ногтя, это выглядело свежо и естественно, но держалось недолго.

Тогда Пинк подумал? а почему бы не создать стойкий лак, который будет воспроизводить этот эффект. Так и появился французский маникюр.

Голливудское изобретение с французским названием

французский маникюр / © Associated Press

Парадокс заключается в том, что ко Франции этот маникюр имеет довольно условное отношение. Свое название он получил благодаря парижским показам, где Пинк впервые увидел идею белых кончиков. Сам же дизайн зародился в Голливуде.

Настоящим прорывом стали не рекламные кампании, а знаменитости. Барбра Стрейзанд и Шер появились в телешоу с таким маникюром, а когда ведущие обратили внимание на их ногти, просто рассказали зрителям о новом дизайне. Тогдашний французский маникюр отличался от современного тем, что белая линия была значительно толще и более графичной, однако именно поэтому она великолепно смотрелась в кадре и сразу запоминалась.

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От простого набора до классики в сфере красоты

французский маникюр / © Credits

Первый набор для французского маникюра был максимально простым: в него входили всего два трафарета — лунный и V-образный. Со временем вокруг этой идеи сформировалась целая категория средств, форм и техник, которыми пользуются как профессиональные мастера, так и те, кто делает маникюр дома.

По мнению Пинка, именно универсальность помогла этому дизайну просуществовать десятилетия. Французский маникюр легко сочетается с различными образами, подчеркивает естественность ногтей и не выглядит слишком навязчиво. За 50 лет он успел пройти путь от голливудских съемочных площадок до свадеб, красных дорожек, офисов и подиумов.

При этом классическая формула постоянно меняется, появляются цветные кончики, новые формы, необычные покрытия и современные интерпретации. Однако основная идея остается узнаваемой.

Маникюр, который хотят запечатлеть в истории

французский маникюр / © Credits

В честь юбилея ORLY запустил масштабную кампанию, посвященную 50-летию французского маникюра. Компания предложила учредить отдельный День французского маникюра. Также бренд создает исторический архив, призванный проследить эволюцию маникюра и его влияние на культуру и моду на протяжении пяти десятилетий.

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Для ORLY это не просто история одного дизайна. Компания считает французский маникюр частью американской истории инноваций, моды и бьюти-культуры, а также заслугой мастеров и обычных людей, которые на протяжении десятилетий поддерживали его популярность.

Когда-то французский маникюр придумали, чтобы не тратить драгоценное время на съемочной площадке. Сегодня же он сам является частью истории красоты. И, пожалуй, в этом его главный секрет: дизайн, придуманный как практическое решение, оказался настолько универсальным, что за 50 лет так и не утратил актуальности.

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