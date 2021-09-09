Нейл-тренд 2021: естественный маникюр

В мире распространяется тренд на невидимый маникюр.

Сейчас в моде — естественный маникюр. Мастер маникюра Анастасия подтверждает, что люди стали чаще делать классический маникюр без покрытия, с лечебным лаком или безвредными лаками. Говорится в сюжете ТСН.

А владелица салона красоты Эльвира говорит, что одна из причин нового тренда — практичность.

"Люди боятся следующего локдауна, они думают: когда красишь в натуральный, то даже если локдаун будет долгим, отросшие ногти не будут такими заметными в натуральном цвете", — сказала владелица салона.

Другая причина — чтобы защитить мастеров маникюра. Самое популярное покрытие — гель-лаки, они содержат вредные вещества.

По словам владелицы салона, почти все лаки сделаны с химикатами, которые дадут больше сияние, которые держаться дольше.

Во многих гель лаках могут быть пластификаторы. Вещества, которые помогают лакам не трескаться. Ими выступают фталаты. Они негативно влияют на гормональный фон и репродуктивную функцию у женщин. В малых дозах незаметны, но мастерам маникюра, которые постоянно работают, здоровье не улучшают. А в обычных лаках важно, чтобы отсутствовал формальдегид. Он грозит астмой, может вызвать судороги и даже выкидыши.

"Новые лаки — лечебные, они не имеют химических добавок. Часто девушки приходят на работу и предупреждают о аллергии, что глаза от лаков слезятся. Когда начинают пользоваться лаками без таких добавок, замечают этого нет", — рассказала Эльвира.

Эльвира по происхождению канадка. По ее словам, альтернатива привычным гель-лакам появилась. Но Украине получить ее сложно. Новые эко-лаки продают только по лицензии. Учиться наносить новое покрытие мастерам маникюра надо 9 месяцев и за этим следят поставщики. Стоят они дороже и держаться могут меньше.

Люди любят ухаживать за своими ногтями. Они обращают внимание не только на эстетику ногтей, но и на состояние. Увеличилось количество мужчин, которые также делают себе маникюр. В отличии от женщин они выбирают не натуральность, а яркие цвета ногтей.

Наталья Гончарова

Новости мира: почему становится модным маникюр "без маникюра" и чем вредны гель-лаки

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