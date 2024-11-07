Никогда этого не делайте с крашеными волосами: советы колориста

Обычно вы чувствуете себя на миллион после выхода из салона со свежим цветом волос и блестящими прядями и очень хочется сохранить этот роскошный образ подольше.

Парикмахер и стилист Laurent Saint-Cricq специально для издания RealSimple рассказал, что мы часто можем невольно вредить своим только что окрашенным волосам и дал основные советы, которые помогут вам сохранить здоровье и яркость крашеных прядей.

Горячие инструменты

Мало кто готов полностью отказаться от использования горячих инструментов, но следует соблюдать осторожность с температурой. Чрезмерное тепло может сделать волосы ломкими и сухими, а иногда даже сжечь их. Поэтому специалист советует снизить температуру горячих приборов до 90–150°C и обязательно применять термозащитный спрей перед использованием фена, плойки или выравнивателя.

Слишком частое мытье

Ежедневное мытье волос может быстро вымыть яркость цвета и высушить пряди. Как стиральный порошок вымывает краски из тканей, так и шампунь может лишать волосы цвета и влаги. Чтобы избежать этого, попробуйте очистительный кондиционер вместо обычного шампуня хотя бы раз в неделю. Это позволит очистить кожу головы, увлажнить кончики и снизить частоту применения шампуня.

Выход из салона с мокрыми волосами

Иногда не хватает времени или желания на сушку волос в салоне, но это может привести к непредсказуемым результатам. Сухие волосы позволяют лучше оценить, как выглядит новый цвет. Когда вы выходите из салона с мокрыми волосами ни вы, ни ваш мастер не могут по достоинству оценить результаты окрашивания. Потому лучше все тщательно высушить и насладиться красивым, завершенным образом.

Использование масмаркетовых красок

Профессиональное окрашивание — это инвестиция, так что откажитесь от массмаркетовых красок, когда возникает потребность в подкраске. Такие краски часто содержат агрессивные химические вещества, такие как высокое содержание аммиака и металлические соли, которые могут повредить волосы и кожу головы. Отдайте предпочтение профессиональным процедурам и используйте временный спрей для подкрашивания корней или тоник, чтобы поддерживать свежесть цвета между визитами в салон.

Спрашивать мнение других сразу после окрашивания

Сменив цвет волос, естественно хочется услышать мнение друзей или родных. Однако дайте себе немного времени, чтобы привыкнуть к новому образу. Наслаждайтесь цветом волос в различных освещениях – на естественном свете, в помещении – и привыкните к ним сами. Так вы сможете лучше оценить результат без влияния постороннего мнения.

Чрезмерное расчесывание

Сразу после окрашивания волосы более уязвимы и слишком интенсивное расчесывание может привести к их повреждению. Избегайте жестких металлических щеток, которые могут его ломать. Примените несмываемый кондиционер и используйте специальную щетку для влажных волос. Это позволит их деликатно расчесывать и делать укладку.

Использование некачественного шампуня

Важно использовать шампунь, специально разработанный для окрашенных волос, чтобы сохранить их здоровье и яркость цвета. Избегайте шампуней с сульфатами, которые могут высушить волосы и сделать их тусклыми. Шампуни, содержащие натуральные ингредиенты, помогут сохранить блеск и не навредят цвету.

Использование выравнивателя на линии роста волос

Наиболее нежные волосы расположены вдоль линии роста и эта зона чаще подвергается окрашиванию. Если хотите выпрямить эти пряди, лучше использовать круглую щетку и фен вместо выравнивателя. Это сохранит здоровье волос и защитит их от ломкости.

Плавание сразу после окрашивания

Если вы только что окрасили волосы, избегайте сразу мочить их в бассейне или море. Химикаты, используемые для дезинфекции воды в бассейне, могут сделать цвет тусклым и повредить пряди. Если запланирована поездка на отдых, где есть бассейн или море, красьте волосы за неделю до путешествия.

Правильный уход за окрашенными волосами поможет продлить их яркость, свежесть и здоровый вид. Заботьтесь о своих прядях и они отблагодарят вас здоровым и сияющим видом.

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