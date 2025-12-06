Новый боб Кейт Хадсон: как сделать элегантную голливудскую прическу для праздничного сезона

Новый боб Кейт Хадсон / © Associated Press

Реклама

Если вы раздумываете над новым образом или уже носите боб, стоит обратить внимание на ретро-волны Кейт, которые легко превращают повседневную прическу в праздничный и эффектный образ, об этом рассказало издание Real Simple.

На церемонии Кейт выбрала шелковое платье Valentino в стиле 1920-х, а ее стилист признался, что при выходе из наряда они решили создать игривый образ в стиле Gatsby, с волосами чуть выше плеч. Этот боб сочетает ретро-шарм с современной элегантностью.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Как воссоздать боб Кейт

Начните с ухода. Секрет идеальной прически на красной дорожке — здоровые волосы. Для подготовки Кейт использовали ухаживающий шампунь и маску для увлажнения и блеска. Создайте базу. После подсушивания полотенцем, надо нанести от корней до кончиков средство для укладки феном, которое разглаживает волосы, борется с пушистостью и обеспечивает термозащиту, а для объема добавить мусс для укладки сильной фиксации. Для равномерного распределения продукта используйте расческу — простая хитрость, которую можно повторить дома. Идеальная сушка. Далее — сушка феном с круглой щеткой и глубокий боковой пробор. Перед накручиванием волос обработайте их термозащитным спреем, а Marcel-техника накручивания создаст гладкие и равномерные локоны. Каждую прядь фиксируйте заколкой и завершите финишным спреем, чтобы закрепить форму на 15 мин. Мягкие волны и блеск. После охлаждения локонов их надо расчесать в нежные S-волны и добавить крем для блеска. Последний штрих — одна сторона волос закреплена за ухом, это открывает лицо и подчеркивает макияж и сияние кожи.

Советы для праздничного сезона

Боб до щек — универсальный для любого типа волос, добавляет объема и подчеркивает черты лица.

Простой лайфхак: закалывание одной стороны за ухо делает образ изящным и удобным для вечеринки.

Используйте термозащиту и специальные продукты для фиксации и блеска — это экономит время и сохраняет волосы здоровыми.

Новый боб Кейт Хадсон — это сочетание ретро-шарма и современной элегантности. Идеально подходит для праздничного сезона, ведь с такой прической даже обычный вечер превращается в красную дорожку.