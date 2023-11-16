Новый бьюти-тренд: как сделать "медовые губы"

Сейчас в соцсетях набирает популярность новая техника макияжа — медовые губы.
Для этого макияжа характерен особый вид губ, словно политых жидким медом. Блогерша Эми в своем ТикТок показала, как добиться этого эффекта.
- Для начала мягким карандашом для губ сделайте контур.
- Далее прорисуйте область от углов губ к центру, немного растушевывая, но не заполняя центральную часть.
- После чего нанесите блеск, подходящий под тон карандаша.
@theamyna Hot honey lip tutorial #fyp #makeuptutorial #liptutorial ♬ original sound — ⍰
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как сделать перламутровые стрелки в стиле "Русалочки".
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