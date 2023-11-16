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Новый бьюти-тренд: как сделать "медовые губы"

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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Новый бьюти-тренд: как сделать "медовые губы"

Фото: Credits

Сейчас в соцсетях набирает популярность новая техника макияжа — медовые губы.

Для этого макияжа характерен особый вид губ, словно политых жидким медом. Блогерша Эми в своем ТикТок показала, как добиться этого эффекта.

  • Для начала мягким карандашом для губ сделайте контур.
  • Далее прорисуйте область от углов губ к центру, немного растушевывая, но не заполняя центральную часть.
  • После чего нанесите блеск, подходящий под тон карандаша.
@theamyna Hot honey lip tutorial #fyp #makeuptutorial #liptutorial ♬ original sound — ⍰

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как сделать перламутровые стрелки в стиле "Русалочки".

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Дата публикации
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