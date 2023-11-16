Новый бьюти-тренд: как сделать "медовые губы"

Сейчас в соцсетях набирает популярность новая техника макияжа — медовые губы.

Для этого макияжа характерен особый вид губ, словно политых жидким медом. Блогерша Эми в своем ТикТок показала, как добиться этого эффекта.

Для начала мягким карандашом для губ сделайте контур.

Далее прорисуйте область от углов губ к центру, немного растушевывая, но не заполняя центральную часть.

После чего нанесите блеск, подходящий под тон карандаша.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как сделать перламутровые стрелки в стиле "Русалочки".

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