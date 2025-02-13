Новый тренд TikTok: зачем надевать резинки на уши

Что ни день, то новый тренд. В мире социальных сетей постоянно появляются новые лайфхаки, которые быстро становятся вирусными. Последний из них – идея надевать обычные резинки для волос на уши, чтобы снизить отек лица.

В своей статье издание MSN рассказало, что этот лайфхак возник в Южной Корее, но настоящую популярность приобрел благодаря нью-йоркскому дерматологу Дэвиду Киму, опубликовавшему видео в TikTok. Оно уже собрало более 6,2 миллионов просмотров, а тысячи пользователей делятся собственными впечатлениями и результатами.

Действительно ли работает этот лайфхак

Несмотря на то, что многие видео в TikTok демонстрируют определенный эффект, эксперты по уходу за кожей однозначно заявляют: простое надевание резинок на уши не является эффективным методом уменьшения отека лица. Такие простые манипуляции не заменят профессиональных методик лимфодренажного массажа.

Хотя резинки могут временно создать эффект лифтинга из-за оттягивания кожи назад, этот эффект изменчив – как только снять резинки, лицо вернется к своему исходному состоянию. Кроме того, резинка может ограничивать кровообращение, вызывать дискомфорт и даже привести к раздражению или повреждению нежной кожи вокруг ушей.

Почему некоторые люди видят результаты

Возможно, часть пользователей испытывает определенный временный эффект благодаря тому, что резинки плотно прилегают к ушам, это создает иллюзию поднятого лица. Однако он не является долговременным и не может заменить надлежащий уход за кожей или профессиональный лимфодренажный массаж. Для достижения реального результата требуются специальные техники

Способы уменьшения отека лица

Отек лица может возникать по разным причинам – от задержки жидкости и плохого кровообращения до воспаления, обезвоживания или аллергических реакций.

Достаточно отдыхать и спать с поднятой головой . Спать на спине с немного приподнятой головой помогает предотвратить накопление жидкости в течение ночи.

. Спать на спине с немного приподнятой головой помогает предотвратить накопление жидкости в течение ночи. Пейте много воды. Обезвоживание может приводить к отекам, поэтому регулярное употребление воды помогает выводить избыток натрия и уменьшать отек.

Обезвоживание может приводить к отекам, поэтому регулярное употребление воды помогает выводить избыток натрия и уменьшать отек. Ограничьте потребление алкоголя и соли. Эти факторы могут способствовать задержке жидкости в организме.

Эти факторы могут способствовать задержке жидкости в организме. Используйте холодные компрессы. Охлажденные компрессы, приложенные к опухшим участкам (особенно под глазами, щекам и линии челюсти), помогают стимулировать лимфодренаж и уменьшать отек. Легкое поглаживающее движение в течение 5–10 мин может быть очень полезным.

Охлажденные компрессы, приложенные к опухшим участкам (особенно под глазами, щекам и линии челюсти), помогают стимулировать лимфодренаж и уменьшать отек. Легкое поглаживающее движение в течение 5–10 мин может быть очень полезным. Лимфодренажный массаж. Мягкие движения вдоль линии челюсти, щек и под глазами помогают отводить жидкость от лица. Использование масла для лица способствует плавному и эффективному массажу.

Новый тренд TikTok с одеванием резинок на уши – это еще один пример того, как вирусные идеи могут распространяться по сети, вызывать интерес, но они не всегда базируются на научных доказательствах. Он не является эффективным методом уменьшения отека лица и может даже причинить вред коже.

Если вы ищете способы снизить отек лица, следуйте проверенным советам – от достаточного отдыха и правильного режима гидратации до использования холодных компрессов и лимфодренажного массажа. И помните, что перед тем как попробовать любой новый бьюти-крюк, особенно если он связан с кожей, следует проконсультироваться со специалистом.

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