Нюдовый маникюр: элегантный стиль old money, который всем подходит

Ногтевые тренды меняются быстро, но есть один стиль, который будет всегда оставаться в центре внимания, — нюдовый маникюр.

Сдержанный, элегантный и всегда уместный, нюдовый маникюр становится все более популярным благодаря своей простоте и универсальности. Издание Stylist объяснило, как этот стиль завоевал сердца модниц и почему именно незаурядный нюдовый маникюр стал символом стиля "Old Money", который существует вне времени.

Тренды нюдового маникюра

В начале этого года трендом стали глазированные ногти, а затем появился еще более интересный вариант – "румяные ногти", вдохновленный корейским стилем маникюра с эффектом аэрографии. Но сейчас центральную роль на сцене красоты занимает именно нюдовый маникюр. Его можно назвать продолжением этой волны минимализма и природной красоты.

Благодаря Хейли Бибер, этот тренд приобрел новые виток популярности. Ее нюдовый маникюр стал настоящей сенсацией в TikTok, вдохновил тысячи людей на создание подобного образа. Это то, что можно назвать элегантной простотой: такие ногти выглядят ухоженно и изысканно, но при этом не требуют значительных усилий или причудливых дизайнов.

Особенности нюдового маникюра

Идея этого маникюра состоит в создании максимально естественного, но в то же время эстетического образа. Это идеальный вариант для минималистов, ведь он не перегружает образ, но подчеркивает естественную красоту ногтей. Вы можете выбрать абсолютно прозрачный лак, чтобы дать натуральным ногтям сияние или слегка усилить их светло-розовым или бежевым оттенком.

Те, кто желает больше оригинальности, могут выбрать варианты с тонким блеском или перламутровым эффектом. Это придает деликатное сияние, которое привлекает взгляды, но выглядит сдержанно.

Маникюр в стиле old money — беспроигрышный вариант

Стиль оld money вдохновлен элегантностью старых семей и спокойной роскошью, подчеркивающей естественность и отсутствие экстравагантности. Именно поэтому у маникюра ухоженный и утонченный вид, он наилучшим образом воплощает этот стиль. В отличие от ярких цветов и сложных дизайнов, чудесные оттенки придают образу нотки покоя и стабильности, которые остаются модными на протяжении многих лет. Это стиль вне времени и он прекрасно подходит для тех, кто ценит природную красоту.

Нюдовый маникюр – это безупречная классика. Он подходит под любой стиль одежды и любое время года. Важно лишь правильно подобрать оттенок и ухаживать за ногтями, чтобы подчеркнуть естественную красоту ваших рук.

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