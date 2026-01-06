Нюдовый педикюр, который подойдет к разным образам: 10 интересных идей

Нюдовый педикюр / © Getty Images

Реклама

Нюдовый педикюр работает круглый год и идеально вписывается в тренд «clean girl» и популярный сейчас минимализм, об этом рассказало издание Real Simple.

Нюдовые оттенки — это не только бежевый или телесный цвет. Они могут быть розовыми, жемчужными, с легким шиммером или даже с миниатюрным декоративным акцентом. Такой педикюр выглядит дорого, стильно и практично, он не выбивается из образа и придает ухоженный вид стопам.

Прозрачный лак

Абсолютно классический вариант, чистые обрезанные ногти, легкий полировочный слой и прозрачный лак. Идеально для минималистичного образа и подходит буквально ко всему.

Реклама

Молочный крем

Легкий молочный оттенок с бежево-розовым или золотистым подтоном. Добавляет немного цвета, но оставляет аккуратность и элегантность.

Классический французский педикюр

Французский педикюр всегда в тренде. Можно играть шириной белых кончиков: микрофренч для едва заметного эффекта или классический толще для большей выразительности.

Нюдовый хром

Легкий отблеск хрома на нюдовой основе добавляет нотку гламура без потери минималистичного стиля.

Молочно-розовый

Немного девичий, но все еще чистый и простой оттенок. Глянцевый топ улучшает эффект.

Реклама

Шампанское

Нюдовый оттенок с золотистым шиммером — немного празднично, но не слишком ярко.

Тональный цветочный акцент

Если хочется немного декора, можно добавить один-два цветочных акцента на больших пальцах.

Жемчужный педикюр

Бледно-розовый или бежевый с перламутровым шиммером — классика элегантности.

Грубый глиттер

Для тех, кто любит эксперименты: глиттер на нюдовом лаке выглядит неожиданно и игриво.

Реклама

Бейби Пинк

Свежий, нежный розовый оттенок, который имеет ухоженный и красивый вид. Идеально сочетается с любым стилем одежды.

Нюдовый педикюр — это универсальность, элегантность и стиль в любой сезон. Он подходит к любому образу и легко комбинируется с вашим любимым нарядом.

Даже если вам нравятся яркие цвета на руках, для ног нюдовые оттенки остаются беспроигрышным вариантом.