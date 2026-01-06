- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 2 мин
Нюдовый педикюр, который подойдет к разным образам: 10 интересных идей
Яркие неоновые цвета, сочные красные и ярко-оранжевые лаки всегда привлекают внимание, но иногда они не очень сочетаются с вашим гардеробом. Именно здесь на помощь приходит нюдовый педикюр — универсальный, стильный и всегда уместный.
Нюдовый педикюр работает круглый год и идеально вписывается в тренд «clean girl» и популярный сейчас минимализм, об этом рассказало издание Real Simple.
Нюдовые оттенки — это не только бежевый или телесный цвет. Они могут быть розовыми, жемчужными, с легким шиммером или даже с миниатюрным декоративным акцентом. Такой педикюр выглядит дорого, стильно и практично, он не выбивается из образа и придает ухоженный вид стопам.
Прозрачный лак
Абсолютно классический вариант, чистые обрезанные ногти, легкий полировочный слой и прозрачный лак. Идеально для минималистичного образа и подходит буквально ко всему.
Молочный крем
Легкий молочный оттенок с бежево-розовым или золотистым подтоном. Добавляет немного цвета, но оставляет аккуратность и элегантность.
Классический французский педикюр
Французский педикюр всегда в тренде. Можно играть шириной белых кончиков: микрофренч для едва заметного эффекта или классический толще для большей выразительности.
Нюдовый хром
Легкий отблеск хрома на нюдовой основе добавляет нотку гламура без потери минималистичного стиля.
Молочно-розовый
Немного девичий, но все еще чистый и простой оттенок. Глянцевый топ улучшает эффект.
Шампанское
Нюдовый оттенок с золотистым шиммером — немного празднично, но не слишком ярко.
Тональный цветочный акцент
Если хочется немного декора, можно добавить один-два цветочных акцента на больших пальцах.
Жемчужный педикюр
Бледно-розовый или бежевый с перламутровым шиммером — классика элегантности.
Грубый глиттер
Для тех, кто любит эксперименты: глиттер на нюдовом лаке выглядит неожиданно и игриво.
Бейби Пинк
Свежий, нежный розовый оттенок, который имеет ухоженный и красивый вид. Идеально сочетается с любым стилем одежды.
Нюдовый педикюр — это универсальность, элегантность и стиль в любой сезон. Он подходит к любому образу и легко комбинируется с вашим любимым нарядом.
Даже если вам нравятся яркие цвета на руках, для ног нюдовые оттенки остаются беспроигрышным вариантом.