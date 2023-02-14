О чем мы забываем, когда боремся с жирностью волос: стилистка поделилась лайфхаком

Если у вас быстро жирнеют волосы, вы, как правило, меняете шампунь на более агрессивный или начинаете мыть их чаще. Но при этом часто забываете об одной очень важной вещи, в который, возможно, кроется причина жирности вашей шевелюры.

Мастер по прическам рассказала The Sun, что люди всегда забывают о простой, но важной детали ухода за волосами, и это способствует тому, что их волосы жирнеют быстрее, чем им бы хотелось.

Стилистка утверждает, что любые инструменты для волос, которые вы ежедневно используете, должны регулярно очищаться.

Это связано с тем, что на инструментах накапливаются грязь, жир и бактерии, которые вы переносите на свои чистые волосы, делая их снова грязными.

Что еще хуже, это может даже привести к перхоти и другим раздражающим заболеваниям, утверждает эксперт по волосам.

Хотя профессионалы рекомендуют мыть инструменты после каждого использования, даже еженедельная чистка может быть тем шагом, которого не хватает в вашем обычном уходе за волосами.

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Для мытья расчески вам не нужны какие-то необычные средства, немного мыла и воды сделают свое дело.

Просто вотрите мыло или шампунь пальцами и не забудьте также избавиться от выпавших волосков.

Затем дайте щетке или расческе полностью высохнуть, прежде чем использовать ее снова.

Мастер по прическам говорит, что она моет свои щетки каждый раз, когда моет волосы, чтобы сэкономить время. Кроме того, расчески можно мыть тем же шампунем, что и волосы.

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