Объемные пучки снова в моде: как их делать и носить

Объемные пучки – это не просто модный тренд, а настоящее произведение искусства, сочетающее в себе историю, элегантность и практичность. Независимо от типа волос вы с легкостью сможете создать стильный образ, который подойдет как для праздничных мероприятий, так и для повседневной жизни.

Издание Real Simple рассказало о возвращении в моду элегантного пучка – прически, которая дарит волосам объем и шик, а ее универсальность делает ее идеальным выбором как для торжественных событий на красной дорожке, так и для повседневного использования.

История появления пучка

У этой популярной французской прически глубокие исторические корни. Их можно проследить вплоть до древней Греции, а в течение викторианской эпохи и во время Второй мировой войны пучок пользовался большой популярностью. Сегодня его не только можно увидеть на красной дорожке, но легко сделать в домашних условиях. Это классический стиль, постоянно развивающийся и модернизирующийся.

Традиционно этот "узел" располагается в нижней части головы, у затылка, но современные вариации позволяют экспериментировать с расположением, придают прическе новые оттенки индивидуальности.

Почему пучок подходит для всех типов волос

Одним из главных преимуществ этой прически является ее универсальность. Этот стиль отлично подходит для любого типа волос. Главное – чтобы оно было длиной не меньше ключицы. Пучок может быть как суперутонченным для вечернего выхода, так и неформальным для ежедневного ношения. Кроме того, это прекрасный способ сделать красивую прическу, чтобы вам не мешали волосы и сделать что-то более интересное, чем обычный хвост.

Еще одно преимущество этого стиля состоит в том, что его создание не требует чрезмерных усилий. Пучок может легко "спасти" ваш образ на второй день после мытья волос, когда они уже недостаточно свежие.

Как сделать идеальный пучок

Начните с того, что с помощью гребешка разделите волосы посередине. Пригладьте пряди за ушами и соберите их в нижней части головы, сделав низкий хвост. Если ваши волосы тонкие или короткие, стоит экспериментировать с расположением хвоста – попробуйте собрать волосы в центре или даже выше, на макушке, чтобы придать образу современности.

Возьмите хвост и начните вращать его по кругу против часовой стрелки. Представьте, что вокруг основания хвоста делаете пончик. В зависимости от желаемого эффекта скрутите хвост плотнее для изящного вида или сделайте его немного более свободным для раскрепощенности. Продолжайте скручивать волосы, используйте указательный палец для контроля формы, а затем обмотайте их вокруг резинки, которая держит основание хвоста. Закрепите каждую сторону пучка несколькими шпильками, после чего осторожно ослабьте края пучка, чтобы достичь желаемой формы.

Если у вас густые или длинные волосы, можно сделать два хвостика. Скрутите и заверните верхний хвост поверх нижнего, закрепите его, затем закрутите нижний хвостик и закрепите шпильками. Этот метод позволит создать более объемный и эффектный образ.

Для желающих придать своему пучку дополнительный объем, прекрасным решением станет использование специального аксессуара – пончика для волос. Этот круглый инструмент, часто имеющий форму губки, помогает создать объемные и элегантные пучки. Просто наденьте его на основание хвоста, обмотайте волосы вокруг него и закрепите шпильками для идеальной фиксации.

Экспериментируйте с расположением, текстурой и аксессуарами, и пусть ваш новый образ вдохновляет вас каждый день. Наслаждайтесь процессом творчества, открывайте новые способы самовыражения и помните, что главное – это ваша уверенность и комфорт в собственном образе.

Мы также писали о том, как сделать красивый пучок менее чем через минуту.

Читайте также: