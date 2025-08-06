Обновите свой маникюр к концу лета: 10 цветов, которые стоит попробовать уже в августе

Хромированный маникюр / © Credits

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Издание Real Simple подготовило большую подборку актуальных цветов и идей маникюра на август, которые подойдут как для последних пляжных дней, так и для вечеров на террасе с вином или подготовки к осенним образам.

Французский маникюр

Френч — это бессмертная классика, подходящая к любому образу. В августе, когда идет свадебный сезон, традиционный французский маникюр или омбре-версия с белыми кончиками — идеальный выбор как для невесты, так и для гостей. Добавьте немного страз, жемчужин или 3D-дизайна и утонченный образ с ноткой роскоши.

Сочный коралл

Коралл — универсальный цвет для конца лета. Он сочетает яркость лета и теплоту будущей осенью. Этот оттенок имеет прекрасный вид на загорелой коже, подходит для путешествий, бранчей или фотосессий под пальмами. Он точно не останется незамеченным.

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Миллениальный розовый

Этот приглушенный розовый стал классикой несколько лет назад, но терять свою актуальность он не собирается. Имеет сдержанный, изящный и взрослый вид, идеально подходит как для офиса, так и для романтического свидания, а главное, гармонично сочетается с любым тоном кожи.

Молочно-белый

Белый — это синоним чистоты и элегантности. Молочный или льняной оттенок белого выглядит нежно, нежно и очень стильно. Особенно подходит тем, кто любит минимализм во всем, от одежды до ногтей.

Огненно красный

Август — идеальное время, чтобы наконец-то решиться на соблазнительный красный маникюр. Он выглядит смелым и сексуальным, но уместен в более сдержанных образах. Это цвет силы, уверенности и страсти именно то, что нужно в конце лета.

«Желейный» розовый

Если вы ищете что-то легкое, свежее и естественное, именно прозрачный розовый с «желейным» эффектом придаст ногтям здоровый блеск и «чистый» вид. Идеально для поклонниц стиля «clean girl» — минималистичного, ухоженного и максимально натурального образа.

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Персиковый с шимером

Персиковый — это теплая альтернатива розовому, менее «девичья», но все еще нежная. Легкий золотистый оттенок прекрасно подчеркивает загар. А если вы добавите немного блеска или шимера, то создаст эффект эффекта объема и сияния.

Хромированный голубой

Светло-сиреневый с голубым подтоном — мечтательный, нежный и очень модный оттенок. А если сверху нанести перламутровое или хромированное покрытие с розово-фиолетовым блеском, получите космический эффект, изменяющийся при каждом движении руки.

Хромированный розовый с позолотой

Розовое золото в хромированной вариации — прекрасное решение для тех, кто хочет выглядеть ярко, но изысканно. Этот цвет особенно красиво переливается на солнце, придает роскошности даже самый простой образ. Подойдет как для пляжа, так и для вечеринки.

Сапфировая аура

Этот вариант идеален для тех, кто уже соскучился по осенней атмосфере. Насыщенный синий с полупрозрачной аурой имеет роскошный, глубокий и волшебный вид. Как последняя вспышка лета перед уютной осенью.

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Август — переходный месяц, когда можно быть смелым, романтичным или минималистичным. Каждый из цветов этой подборки отражает определенное настроение, состояние души и момент жизни. Обновите свой маникюр и вы почувствуете, как маленькая деталь может все изменить.