Обратное мытье волос для объема и блеска: новый тренд TikTok, который работает

Последнее время в социальных сетях обсуждают новый тренд – обратное мытье волос. Этот метод предполагает использование вначале кондиционера, а затем шампуня. Блогеры утверждают, что таким образом можно добиться потрясающего объема и сияния.

Тиктокеры делятся видео, в котором моют волосы в обратном порядке: сначала кондиционером, а затем шампунем. Они утверждают, что если мыть волосы в таком порядке, они будут значительно лучше выглядеть, приобретут объем и блеск.

Некоторые из них объясняют подписчикам суть метода и рассказывают, как он работает.

Если вы начинаете мыть волосы кондиционером, то он закрывает кутикулу волос и действует как барьер для некоторых агрессивных ингредиентов, содержащихся в шампунях. Мытье шампунем после кондиционера удаляет остатки кондиционера, которые могут утяжелить волосы. Также шампунь предотвращает скопление чешуек и закупорку фолликулов, делая кожу головы чище и светлее. Таким образом, мытье волос обратным способом помогает мягко очистить волосы и сделать их более шелковистыми.

В то же время блогеры предупреждают, что не стоит переходить на мытье обратным способом полностью, так как оно не очищает волосы так тщательно, как мытье обычным способом.

Корреспондент WomansWorld обсудила метод обраного мытья волос с парикмахером и трихологом Табито Фредрихс, а также испробовала его на себе, прежде чем поделиться этой информацией с читателями.

Обратное мытье волос для объема и блеска / Фото: Credits

Преимущества обратного мытья волос

Как оказалось, изменение режима мытья головы дает немало преимуществ.

Придает волосам объем. Поскольку тонкие и редеющие волосы легко утяжеляются от использования кондиционера, большинство женщин с такими волосами не пользуются им регулярно, но без кондиционера обнаруживают, что их волосы становятся сухими, ломкими и пушащимися. Обратное мытье в этом смысле – оптимальный вариант для сохранения объема, когда волосы не утяжеляются, и придания им блеска.

Поскольку тонкие и редеющие волосы легко утяжеляются от использования кондиционера, большинство женщин с такими волосами не пользуются им регулярно, но без кондиционера обнаруживают, что их волосы становятся сухими, ломкими и пушащимися. Обратное мытье в этом смысле – оптимальный вариант для сохранения объема, когда волосы не утяжеляются, и придания им блеска. Уменьшает пушистость. Кондиционер поможет закрыть кутикулу волос, что предотвращает потерю влаги во время мытья. А, когда волосы сухие, они пушатся и выглядят непослушными. Таким образом, используя кондиционер перед шампунем, мы не даем волосам пересыхать, но избегаем утяжеления.

Кондиционер поможет закрыть кутикулу волос, что предотвращает потерю влаги во время мытья. А, когда волосы сухие, они пушатся и выглядят непослушными. Таким образом, используя кондиционер перед шампунем, мы не даем волосам пересыхать, но избегаем утяжеления. Предотвращает жирность волос. Агрессивные моющие средства и химические вещества в шампуне могут лишить кожу головы натуральных масел, которые сохраняют кожу увлажненной. А когда кожа головы пересыхает, сальные железы начинают усиленно восстанавливать влагу, создавая избыток масла, из-за которого волосы быстро становятся жирными. Поэтому использование увлажняющего кондиционера перед шампунем сохраняет кожу головы увлажненной и сбалансированной, предотвращая появление жирных корней.

Агрессивные моющие средства и химические вещества в шампуне могут лишить кожу головы натуральных масел, которые сохраняют кожу увлажненной. А когда кожа головы пересыхает, сальные железы начинают усиленно восстанавливать влагу, создавая избыток масла, из-за которого волосы быстро становятся жирными. Поэтому использование увлажняющего кондиционера перед шампунем сохраняет кожу головы увлажненной и сбалансированной, предотвращая появление жирных корней. Локоны выглядят упругими. Даже когда речь идет о вьющихся волосах, этот метод может дать множество преимуществ, поскольку таким волосам всегда требуется больше влаги. Но с ними не все так просто, поэтому тем, у кого вьющиеся волосы, возможно, стоит начать с переключения между обычным и обратным мытьем, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для их типа волос, поскольку разные типы волос имеют разные потребности.

Как использовать кондиционер при обратном мытье волос

Большинству из нас уже много лет известно, что правильный способ нанесения кондиционера на волосы – от середины длины до кончиков, где волосы старше и, следовательно, более склонны к сухости. Но когда дело доходит до обратного мытья волос, вы можете нанести кондиционер, начиная с кожи головы. Поскольку вы будете смывать кондиционер шампунем, на коже головы его практически не останется, что поможет избежать жирности.

При обратном мытье волос вам стоит оставлять кондиционер на коже головы немного дольше, чем обычно, и чем суше волосы, тем дольше на них должен оставаться кондиционер.

Попробовав обратное мытье волос, журналистка пришла к выводу, что ее пересушенные концы стали выглядеть намного здоровее, а волосы стали намного более упругими и уже не требовали дополнительных продуктов по уходу, например, масел.

Поэтому если у вас есть потребность что-то изменить в уходе за волосами, можете попробовать обратное мытье.

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