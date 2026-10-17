Окрашивание волос дома: 5 правил, чтобы не допустить ошибок

Окрашивание волос дома / © Credits

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Желание самостоятельно изменить цвет волос вполне понятно. Но прежде чем открывать коробку с краской, стоит разобраться в типах средств и собственном оттенке. Издание Into The Gloss советует новичкам по возможности проконсультироваться с профессиональным колористом, даже онлайн.

Выбирайте внимательно краску

Перед покупкой проверьте, является ли краска стойкой или полуперманентной. Последняя обычно действует более мягко и даёт более прозрачный результат. Для стойкого окрашивания стоит обращать внимание на формулы без аммиака и PPD — распространённого аллергена в красках для волос. Однако даже при использовании таких средств необходимо провести тест на аллергическую реакцию за 48 часов до окрашивания и следовать инструкции производителя.

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Если нужно скрыть седину

Главное — правильно подобрать оттенок, подходящий к естественному цвету волос. Ориентируйтесь не на старые фотографии, а на пряди у затылка, так как они меньше подвергаются воздействию солнца. Можно также сделать пробор от макушки до шеи, отвести волосы в сторону и сфотографировать центральный участок при естественном освещении.

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Важно: краска для подкрашивания корней предназначена именно для этой зоны, а не для изменения цвета по всей длине.

Не выбирайте слишком тёмный оттенок

Если вы хотите покрасить все волосы, обратите внимание на два параметра: глубину цвета (насколько он светлый или темный) и его оттенок. Новичкам, которые не могут определиться с оттенком, лучше выбрать чуть более светлый вариант. Например, глубокий коричневый может выглядеть более естественно, чем насыщенный черный.

Обращайте внимание и на названия оттенков: «пепельный», «ледяной» или «дымчатый» обычно означают холодный тон, тогда как «медовый», «карамельный» и «каштановый» часто имеют более тёплый оттенок.

Не осветляйте волосы наугад

Если вы хотите стать блондинкой, обычная светлая краска не сделает темные волосы значительно светлее без предварительного осветления. А обесцвечивание, мелирование и балаяж требуют опыта, поэтому не стоит повторять эти техники самостоятельно дома.

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Более безопасной альтернативой для обновления уже светлого цвета может стать полуперманентный глоссинг: он придает блеск и помогает визуально сгладить неравномерность оттенка, не заменяя при этом полноценного осветления.

Подготовьте всё необходимое и позаботьтесь об уходе

Убедитесь, что в наборе есть перчатки и кисточка. Также подготовьте старое полотенце и футболку, которые не жалко испачкать. Перед окрашиванием посмотрите несколько обучающих видео и четко следуйте инструкции по применению средства.

После процедуры используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос, а также укрепляющие и интенсивно увлажняющие средства. Окрашивание может повредить волосы, поэтому правильный уход поможет сохранить их мягкость и блеск.

Окрашивание волос в домашних условиях не обязательно должно обернуться неудачным экспериментом. Правильно подобранный оттенок, внимательное следование инструкции и уход после процедуры помогут добиться аккуратного результата. А сложное осветление и кардинальные изменения цвета лучше доверить профессионалу.

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