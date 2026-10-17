ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
124
Время на прочтение
3 мин

Окрашивание волос дома: 5 правил, чтобы не допустить ошибок

Окрашивание волос дома может сэкономить время и деньги, однако неудачный оттенок или поврежденные волосы способны испортить весь эксперимент.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Окрашивание волос дома

Окрашивание волос дома / © Credits

Желание самостоятельно изменить цвет волос вполне понятно. Но прежде чем открывать коробку с краской, стоит разобраться в типах средств и собственном оттенке. Издание Into The Gloss советует новичкам по возможности проконсультироваться с профессиональным колористом, даже онлайн.

Выбирайте внимательно краску

Перед покупкой проверьте, является ли краска стойкой или полуперманентной. Последняя обычно действует более мягко и даёт более прозрачный результат. Для стойкого окрашивания стоит обращать внимание на формулы без аммиака и PPD — распространённого аллергена в красках для волос. Однако даже при использовании таких средств необходимо провести тест на аллергическую реакцию за 48 часов до окрашивания и следовать инструкции производителя.

Если нужно скрыть седину

Главное — правильно подобрать оттенок, подходящий к естественному цвету волос. Ориентируйтесь не на старые фотографии, а на пряди у затылка, так как они меньше подвергаются воздействию солнца. Можно также сделать пробор от макушки до шеи, отвести волосы в сторону и сфотографировать центральный участок при естественном освещении.

Важно: краска для подкрашивания корней предназначена именно для этой зоны, а не для изменения цвета по всей длине.

Не выбирайте слишком тёмный оттенок

Если вы хотите покрасить все волосы, обратите внимание на два параметра: глубину цвета (насколько он светлый или темный) и его оттенок. Новичкам, которые не могут определиться с оттенком, лучше выбрать чуть более светлый вариант. Например, глубокий коричневый может выглядеть более естественно, чем насыщенный черный.

Обращайте внимание и на названия оттенков: «пепельный», «ледяной» или «дымчатый» обычно означают холодный тон, тогда как «медовый», «карамельный» и «каштановый» часто имеют более тёплый оттенок.

Не осветляйте волосы наугад

Если вы хотите стать блондинкой, обычная светлая краска не сделает темные волосы значительно светлее без предварительного осветления. А обесцвечивание, мелирование и балаяж требуют опыта, поэтому не стоит повторять эти техники самостоятельно дома.

Более безопасной альтернативой для обновления уже светлого цвета может стать полуперманентный глоссинг: он придает блеск и помогает визуально сгладить неравномерность оттенка, не заменяя при этом полноценного осветления.

Подготовьте всё необходимое и позаботьтесь об уходе

Убедитесь, что в наборе есть перчатки и кисточка. Также подготовьте старое полотенце и футболку, которые не жалко испачкать. Перед окрашиванием посмотрите несколько обучающих видео и четко следуйте инструкции по применению средства.

После процедуры используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос, а также укрепляющие и интенсивно увлажняющие средства. Окрашивание может повредить волосы, поэтому правильный уход поможет сохранить их мягкость и блеск.

Окрашивание волос в домашних условиях не обязательно должно обернуться неудачным экспериментом. Правильно подобранный оттенок, внимательное следование инструкции и уход после процедуры помогут добиться аккуратного результата. А сложное осветление и кардинальные изменения цвета лучше доверить профессионалу.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie