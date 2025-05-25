"Old Money" боб: культовая и утонченная прическа возвращается в можу в этом сезоне

«Old Money» боб: культовая и утонченная прическа возвращается в этом сезоне / © Credits

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Сейчас все чаще можно увидеть элегантно подстриженные бобы на звездах, инфлюэнсерах и модных редакторах — это боб в стиле «Old Money» или «старая добрая роскошная классика». Стрижка, сочетающая ностальгию по 90-м, женственность и сдержанную эстетику, об этом рассказало издание Real Simple.

Что такое «Old Money» боб

Это не просто короткая стрижка — это идеально сбалансированный образ, говорящий о стиле, а не трендах. Боб в стиле «Old Money» — это прическа, которая визуально намекает на состоятельность, но никогда не выглядит преднамеренной вопиющей.

Характерные черты прически:

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Длина: классический уровень — от подбородка до ключиц.

Текстура: легкая волна, объем у корней, подкрученные или прямые концы.

Форма: тупые срезы, мягкие слои, обрамление лица.

Финиш: блестящие, ухоженные, «дорогие» волосы.

В стилистике это вдохновение такими иконами 90-х, как Мередит Блэйк или супермодели Кристи Терлингтон и Наоми Кэмпбелл. Это не просто ретро, это визуальная тишина, уверенность и безупречная простота.

Почему именно этот боб

Тренд на тихую роскошь: вместо показной гламурности сейчас доминирует минимализм, сдержанные цвета, идеальные силуэты. «Old Money» боб соответствует этому на 100%.

В фокусе ухоженные волосы: все больше женщин выбирают стрижки, которые подчеркивают здоровье волос, а не скрывают их под тоннами продуктов для укладки.

Универсальность : этот боб подходит для различных форм лица, структуры волос и образа жизни.

Удобство: его легко поддерживать дома, оно не требует сложной ежедневной укладки.

Как подстричься в стиле «Old Money» боб

Перед походом в салон важно понять, что прическа должна быть адаптирована именно к вашим чертам лица и стилю жизни.

Овальное или длинное лицо: выбирайте длину до подбородка, это сделает черты более мягкими.

Круглое или квадратное лицо: длина ключиц визуально вытягивает силуэт.

Слои : легкие, естественные, обрамляющие лицо без чрезмерной текстуризации.

Пробор: в центре или сбоку — в зависимости от того, что больше подходит.

Попросите стилиста создать чистые линии с мягкими очертаниями — именно это создает эффект «дорогого» волоса, словно не нуждающегося в усилиях.

Как сделать укладку «Old Money» боб дома

Несмотря на видимую простоту, эта прическа выглядит идеально благодаря правильной укладке.

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Что нужно:

Бальзам для объема или термозащита на влажные волосы.

Фен и круглая щетка для поднятия корней.

Легкая плойка или стайлер, чтобы слегка закрутить концы для мягкого движения.

Спрей с блеском или легкое масло для сияния.

Совет: избегайте чрезмерного использования лака или текстурных средств — вместо этого стремитесь к мягкому блеску, живому виду и природному объему.

Кому подходит боб в стиле «Old Money»

Женщинам, которые хотят выглядеть ухоженно без ежедневного заключения.

Ищущим вневременную элегантность.

Любителям минимализма в моде и бьюти-рутине.

Тем, кто готов сделать волосы главным акцентом своего образа — не яркий макияж или аксессуары.

Идеи прически

Если вы ищете проверенную временем прическу, которая подчеркнет вашу утонченность, а не просто следует за трендами — «Old Money» боб станет идеальным выбором. Это не просто еще один боб — это стиль жизни, в котором каждая деталь говорит об уверенности, внутренней силе и ощущении вкуса.