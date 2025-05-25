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- Салон красоты
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"Old Money" боб: культовая и утонченная прическа возвращается в можу в этом сезоне
Мода циклична и сегодня одной из главных бьюти-тенденций стала не новинка, а возвращение к классике с элементами ХХ века.
Сейчас все чаще можно увидеть элегантно подстриженные бобы на звездах, инфлюэнсерах и модных редакторах — это боб в стиле «Old Money» или «старая добрая роскошная классика». Стрижка, сочетающая ностальгию по 90-м, женственность и сдержанную эстетику, об этом рассказало издание Real Simple.
Что такое «Old Money» боб
Это не просто короткая стрижка — это идеально сбалансированный образ, говорящий о стиле, а не трендах. Боб в стиле «Old Money» — это прическа, которая визуально намекает на состоятельность, но никогда не выглядит преднамеренной вопиющей.
Характерные черты прически:
Длина: классический уровень — от подбородка до ключиц.
Текстура: легкая волна, объем у корней, подкрученные или прямые концы.
Форма: тупые срезы, мягкие слои, обрамление лица.
Финиш: блестящие, ухоженные, «дорогие» волосы.
В стилистике это вдохновение такими иконами 90-х, как Мередит Блэйк или супермодели Кристи Терлингтон и Наоми Кэмпбелл. Это не просто ретро, это визуальная тишина, уверенность и безупречная простота.
Почему именно этот боб
Тренд на тихую роскошь: вместо показной гламурности сейчас доминирует минимализм, сдержанные цвета, идеальные силуэты. «Old Money» боб соответствует этому на 100%.
В фокусе ухоженные волосы: все больше женщин выбирают стрижки, которые подчеркивают здоровье волос, а не скрывают их под тоннами продуктов для укладки.
Универсальность: этот боб подходит для различных форм лица, структуры волос и образа жизни.
Удобство: его легко поддерживать дома, оно не требует сложной ежедневной укладки.
Как подстричься в стиле «Old Money» боб
Перед походом в салон важно понять, что прическа должна быть адаптирована именно к вашим чертам лица и стилю жизни.
Овальное или длинное лицо: выбирайте длину до подбородка, это сделает черты более мягкими.
Круглое или квадратное лицо: длина ключиц визуально вытягивает силуэт.
Слои: легкие, естественные, обрамляющие лицо без чрезмерной текстуризации.
Пробор: в центре или сбоку — в зависимости от того, что больше подходит.
Попросите стилиста создать чистые линии с мягкими очертаниями — именно это создает эффект «дорогого» волоса, словно не нуждающегося в усилиях.
Как сделать укладку «Old Money» боб дома
Несмотря на видимую простоту, эта прическа выглядит идеально благодаря правильной укладке.
Что нужно:
Бальзам для объема или термозащита на влажные волосы.
Фен и круглая щетка для поднятия корней.
Легкая плойка или стайлер, чтобы слегка закрутить концы для мягкого движения.
Спрей с блеском или легкое масло для сияния.
Совет: избегайте чрезмерного использования лака или текстурных средств — вместо этого стремитесь к мягкому блеску, живому виду и природному объему.
Кому подходит боб в стиле «Old Money»
Женщинам, которые хотят выглядеть ухоженно без ежедневного заключения.
Ищущим вневременную элегантность.
Любителям минимализма в моде и бьюти-рутине.
Тем, кто готов сделать волосы главным акцентом своего образа — не яркий макияж или аксессуары.
Идеи прически
Если вы ищете проверенную временем прическу, которая подчеркнет вашу утонченность, а не просто следует за трендами — «Old Money» боб станет идеальным выбором. Это не просто еще один боб — это стиль жизни, в котором каждая деталь говорит об уверенности, внутренней силе и ощущении вкуса.