ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
407
Время на прочтение
3 мин

"Old Money" боб: культовая и утонченная прическа возвращается в можу в этом сезоне

Мода циклична и сегодня одной из главных бьюти-тенденций стала не новинка, а возвращение к классике с элементами ХХ века.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
«Old Money» боб: культовая и утонченная прическа возвращается в этом сезоне

«Old Money» боб: культовая и утонченная прическа возвращается в этом сезоне / © Credits

Сейчас все чаще можно увидеть элегантно подстриженные бобы на звездах, инфлюэнсерах и модных редакторах — это боб в стиле «Old Money» или «старая добрая роскошная классика». Стрижка, сочетающая ностальгию по 90-м, женственность и сдержанную эстетику, об этом рассказало издание Real Simple.

Что такое «Old Money» боб

Это не просто короткая стрижка — это идеально сбалансированный образ, говорящий о стиле, а не трендах. Боб в стиле «Old Money» — это прическа, которая визуально намекает на состоятельность, но никогда не выглядит преднамеренной вопиющей.

Характерные черты прически:

  • Длина: классический уровень — от подбородка до ключиц.

  • Текстура: легкая волна, объем у корней, подкрученные или прямые концы.

  • Форма: тупые срезы, мягкие слои, обрамление лица.

  • Финиш: блестящие, ухоженные, «дорогие» волосы.

В стилистике это вдохновение такими иконами 90-х, как Мередит Блэйк или супермодели Кристи Терлингтон и Наоми Кэмпбелл. Это не просто ретро, это визуальная тишина, уверенность и безупречная простота.

Почему именно этот боб

  • Тренд на тихую роскошь: вместо показной гламурности сейчас доминирует минимализм, сдержанные цвета, идеальные силуэты. «Old Money» боб соответствует этому на 100%.

  • В фокусе ухоженные волосы: все больше женщин выбирают стрижки, которые подчеркивают здоровье волос, а не скрывают их под тоннами продуктов для укладки.

  • Универсальность: этот боб подходит для различных форм лица, структуры волос и образа жизни.

  • Удобство: его легко поддерживать дома, оно не требует сложной ежедневной укладки.

Как подстричься в стиле «Old Money» боб

Перед походом в салон важно понять, что прическа должна быть адаптирована именно к вашим чертам лица и стилю жизни.

  • Овальное или длинное лицо: выбирайте длину до подбородка, это сделает черты более мягкими.

  • Круглое или квадратное лицо: длина ключиц визуально вытягивает силуэт.

  • Слои: легкие, естественные, обрамляющие лицо без чрезмерной текстуризации.

  • Пробор: в центре или сбоку — в зависимости от того, что больше подходит.

Попросите стилиста создать чистые линии с мягкими очертаниями — именно это создает эффект «дорогого» волоса, словно не нуждающегося в усилиях.

Как сделать укладку «Old Money» боб дома

Несмотря на видимую простоту, эта прическа выглядит идеально благодаря правильной укладке.

Что нужно:

  • Бальзам для объема или термозащита на влажные волосы.

  • Фен и круглая щетка для поднятия корней.

  • Легкая плойка или стайлер, чтобы слегка закрутить концы для мягкого движения.

  • Спрей с блеском или легкое масло для сияния.

Совет: избегайте чрезмерного использования лака или текстурных средств — вместо этого стремитесь к мягкому блеску, живому виду и природному объему.

Кому подходит боб в стиле «Old Money»

  • Женщинам, которые хотят выглядеть ухоженно без ежедневного заключения.

  • Ищущим вневременную элегантность.

  • Любителям минимализма в моде и бьюти-рутине.

  • Тем, кто готов сделать волосы главным акцентом своего образа — не яркий макияж или аксессуары.

Идеи прически

Если вы ищете проверенную временем прическу, которая подчеркнет вашу утонченность, а не просто следует за трендами — «Old Money» боб станет идеальным выбором. Это не просто еще один боб — это стиль жизни, в котором каждая деталь говорит об уверенности, внутренней силе и ощущении вкуса.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie