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Они невероятны: как сделать перламутровые стрелки в стиле "Русалочки"

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
57
Время на прочтение
1 мин
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Они невероятны: как сделать перламутровые стрелки в стиле "Русалочки"

Перламутровые стрелки / Фото: Credits

Иногда девушки хотят выделиться из толпы, сделав эффектный макияж. Попробуйте использовать тематику "Русалочки", сделав яркий акцент на глаза при помощи стрелок.

Блогерша Лавания Уайлс делится оригинальными идеями макияжа и показала, как сделать стрелки в стиле "Русалочки".

  • Для этого девушка использовала жидкие перламутровые подводки, чтобы создать эффект сияния.
  • Сначала она нарисовала стрелку бирюзовой подводкой с голубым подтоном.
  • Далее поверх нее она провела от внутреннего угла еще одну фиолетовую до середины глаза так, чтобы получился плавный переход.
  • После этого бьюти-блогерша сделала дополнительную маленькую фиолетовую стрелочку под кончиком основной извне.
  • Также провела еще одну линию от внутреннего угла над основной стрелкой, чуть-чуть не доходя до наружной стороны глаза.
  • В заключение красавица нанесла немного блестящих теней над линией с внутренней стороны и под глаз на скуловую кость.

Напомним, ранее мы писали о том, как нарисовать "пустую стрелку".

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