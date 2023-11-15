Они невероятны: как сделать перламутровые стрелки в стиле "Русалочки"

Иногда девушки хотят выделиться из толпы, сделав эффектный макияж. Попробуйте использовать тематику "Русалочки", сделав яркий акцент на глаза при помощи стрелок.
Блогерша Лавания Уайлс делится оригинальными идеями макияжа и показала, как сделать стрелки в стиле "Русалочки".
- Для этого девушка использовала жидкие перламутровые подводки, чтобы создать эффект сияния.
- Сначала она нарисовала стрелку бирюзовой подводкой с голубым подтоном.
- Далее поверх нее она провела от внутреннего угла еще одну фиолетовую до середины глаза так, чтобы получился плавный переход.
- После этого бьюти-блогерша сделала дополнительную маленькую фиолетовую стрелочку под кончиком основной извне.
- Также провела еще одну линию от внутреннего угла над основной стрелкой, чуть-чуть не доходя до наружной стороны глаза.
- В заключение красавица нанесла немного блестящих теней над линией с внутренней стороны и под глаз на скуловую кость.
Напомним, ранее мы писали о том, как нарисовать "пустую стрелку".
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