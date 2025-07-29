Они просто созданы для лета: 6 стрижек боб, которые идеально подходят для тонких волос после 50 лет

Кейт Бланшетт / © Associated Press

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Поддержание красивой прически в жару и влажность — это борьба для каждой женщины в летние месяцы. Если вас беспокоит не кудрявость, то невозможность укладывать ее так, как вам нравится, в течение целого дня. А если у вас тонкие и негустые волосы, которые просто не укладываются как вам хотелось бы, у Woman`sWorld может быть идеальное решение для вас.

Стрижка боб официально вернулась в моду, и это идеальное решение для летних проблем с волосами. Но, если вы никогда раньше не делали боб или просто не знаете, с чего начать, есть несколько разных стилей боб, которые могут подойти вашим волосам. Просмотрите стрижки боб, которые идеально подходят для негустых волос и для лета.

Классический боб

Самый классический из образов боб — это, конечно же, классический боб, обычно может быть от подбородка до плеч, в зависимости от ваших предпочтений, и может быть одной длины или уложенным слоисто.

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Блант-боб

Блант-боб — это прическа одной длины, которая делает кончики волос гуще и часто имеет прямую линию на концах для четкого вида. Если вы ищете что-то более пышное, но ничего кардинального, попробуйте блант-боб.

Длинный боб

Длинный боб — идеальный вариант, если вы хотите попробовать более короткую стрижку, но не готовы к полному бобу. Длинный боб, в отличие от боба, часто имеет немного тупые, слоистые кончики.

Французский боб

Это прическа часто достигает до подбородка или чуть выше, а иногда включает челку (если хотите!). Французский боб имеет более взъерошенный вид для непринужденного вида.

Глянцевый боб

Этот вариант является самым изысканным среди бобов. Глянцевый боб можно сделать разной длины, до подбородка или немного длиннее. Он также идеально подходит для более тонких волос, создавая иллюзию более густой стрижки с тупыми кончиками, придающими ему глянцевый вид.

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Волнистый боб

Волнистый боб — идеальный вариант, если вы хотите более спокойную стрижку, которую также легко укладывать. Вы также можете сделать ее короче или немного длиннее, в зависимости от ваших предпочтений.

Как уложить боб для большего объема

Один из самых простых вариантов, чтобы ваши тонкие волосы выглядели более густыми, — это использовать любые средства для увеличения объема, такие как мусс или текстурирующий спрей. Этот вариант позволяет вам сохранить ваш обычный вид, но также придает волосам более густой вид в те дни, когда вы этого хотите.

Также всегда есть возможность использовать инструменты для термоукладки, такие как плойка или утюжок для волос, для любой укладки, которая вам нравится. Если вы хотите непринужденный кудрявый вид, выберите плойку. Для более «плоского» вида попробуйте утюжок для волос. Вы также можете пойти драматическим путем и сделать челку, которая создаст иллюзию пышной прически и дополнит ваш обычный образ.

Если вы собираетесь попробовать боб, обязательно регулярно подстригайте его, чтобы избавиться от секущихся кончиков, поскольку это сохранит вашу новую прическу здоровой и пышной.

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