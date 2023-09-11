Они в тренде: королевы и принцессы, которые не закрашивают седину

Знаменитости не стесняются своих седых волос и даже гордятся ими. Не чужда эта тенденция и королевским особам.

Королевская принцесса Анна, к примеру, всегда носила длинные волосы и никогда их не красила, в отличие от ее матери королевы Елизаветы II, которую с сединой мы никогда не видели. 73-летняя Анна не стесняется своих седых волос и много десятилетий не меняет прическу.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Королева Летиция в разные годы носила разные прическу и красила волосы в разные цвета. Но в последние лет десять супруга короля Испании не красит волосы и не закрашивает прядь седых волос. Почему королева сделала такой выбор – не известно, в испанской прессе ее часто критикуют за это. Но в целом пример Летиции восхищает.

Королева Летиция ранее / Фото: Associated Press

Королева Летиция сейчас / Фото: Associated Press

Королева Летиция / Фото: Associated Press

83-летняя королева Дании Маргрете II тоже очень много лет не красит волосы, предпочитая носить натуральную седину. Она у королевы правда больше напоминает пепельный блонд. Иногда седину монарх прячет под яркими шляпами, но подбирает их скорее к основному наряду, а не для того, чтобы что-то там скрыть от публики.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II / Фото: Associated Press

Двоюродная сестра покойной королевы Елизаветы II – принцесса Александра Кентская в молодости была шатенкой, а пожилом возрасте стала красить волосы в светлый цвет. Сейчас ей 86 лет, она носит седину, но, похоже, все-таки подкрашивает ее до идеального оттенка.

Принцесса Александра Кентская / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали о восьми актрисах с серебряными волосами и о том, как укладывать седину и как за ней ухаживать.

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