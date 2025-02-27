Оригинальные стрижки, которые создадут иллюзию объемных волос: подборка идей

Каждая женщина иногда сталкивается с вызовами, связанными с волосами: непослушные кудри, чрезмерная сухость, ломкость, но для обладательниц тонких волос главным врагом становится отсутствие объема. Причин этому множество – от чрезмерного использования средств для укладки до повреждения волос агрессивными процедурами.

Издание Real Simple поделилось секретами причесок, которые помогут создать иллюзию густых и роскошных волос. Оказывается, лишь несколько умелых движений ножницами могут кардинально изменить облик вашей шевелюры.

Однако мало кто знает, что неправильно подобранная стрижка может сделать тонкие волосы еще более плоскими. Да, привычки ухода важны, но первым шагом к созданию желаемого объема является правильно подобранная стрижка, которая поможет снять лишнюю нагрузку с ваших волос и придать им великолепие.

Найти общий язык со своим парикмахером может быть непросто, особенно если вы не знакомы с профессиональной терминологией. Поэтому вы можете показать ему одну из предложенных, чтобы создать объем.

Ровный срез

Если вы хотите сохранить длину, но мечтаете о более густых волосах, выбирайте ровную прическу. Она формирует четкую, ровную линию по всей длине, а это создает впечатление более плотных и густых прядей. Такая прическа не только выглядит роскошно, но и легко поддается укладке.

Боб

Этот вариант – идеальная "подтяжка лица" с помощью волос. Благодаря своей форме он придает густоту и текстуру, создает эффектный объем даже без укладки. Длина может варьироваться от подбородка до плеч, а центральный пробор придаст симметрии.

Градуированная стрижка

Градируемые стрижки предполагают сохранение основной густоты волос в участке затылка, это помогает создать визуальный эффект объемной прически. Благодаря плавному переходу длины слои сохраняют форму и не отягощают пряди.

Асимметричный боб

Этот тренд снова возвращается в моду. Стрижка предполагает неравномерную длину с разницей между правой и левой частями, что придает игривости и изяществу образа.

Длина к ключице

Этот вариант отлично подходит для тех, кто хочет оставить волосы средней длины. Благодаря ровному срезу они кажутся более густыми и здоровыми, а длина к ключице позволяет экспериментировать со стилями.

Удлиненная слои с обрамлением лица

Дополнительный объем создается путем слоистой стрижки. Обрамление лица делает прическу более выразительной, а пряди выглядят естественно пышно.

"Волчьи" пряди

Этот вариант сочетает в себе легкую халатность и объем. Идеально подходит тем, кто любит текстурные прически.

Челка на бок

Косая челка создает иллюзию дополнительного объема, придает прическе легкости и подвижности.

Длинная гривка

Этот вариант подходит тем, кто хочет сохранить длину, но добавить волосам густоты путем поднятых корней.

Минимум по бокам и текстурированный верх

Решения для самых смелых. Фокус смещается на макушку, благодаря чему создается эффект густых волос.

Прическа "Ананас"

Этот вариант идеален для вьющихся волос – они собираются высоко на макушке, это придает объем и формирует стильный образ.

Боб с челкой-шторкой

Комбинация объемного боба и игривого челки создает идеальный баланс между структурированностью и легкостью.

Выбирайте свой идеальный вариант и наслаждайтесь великолепием ваших волос.

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