Оригинальный и быстрый пучок из волос

Мечта каждой девушки – проснуться утром уже с укладкой или стильной прической. Не тратить много времени на ее создание и всегда смотреться на все 100%. Сегодня поделимся с вами видео, как сделать быстрый и красивый европейский пучок для волос.

Наверное, вы неоднократно скролили ленту в поиске настоящей красивой и стильной прически, ведь там можно найти огромное количество вариаций хвостов, пучков и кос, но как только доходят руки попробовать сделать их на собственных волосах, кое-где случаются казусы, и мы решаем идти с распущенными.

Несколько таких ситуаций и руки просто опускаются пробовать что-то новое, но мы уверены, что пучок, который представила на своей странице reyhan makeup.1988, у вас точно получится. Если с первого раза нет, то со второго точно. Ведь в результате у вас получится элегантная, красивая и эстетическая прическа, подходящая как к вечернему наряду, так и для повседневной или рабочей жизни.

Итак, все, что вам понадобится это резинка и крабик для волос.

Делаем невысокий хвост

Оттягиваем немного резинку

Разделяем оттянутые волосы

Снизу вверх продвигаем резинку с хвостиком, но не до конца

Поворачиваем вытянувшуюся прядку таким образом, чтобы не было видно резинку

Закрепляем все крабиком

Впереди можете достать одну, две прялки. Быстро и просто у вас элегантная прическа, с которой с утра можно отправиться на работу, а вечером на свидание даже в королевский дворец. Если у вас максимально непослушные волосы, можно аккуратно закрепить все специальными муссом, пудрой, спреем или лаком для волос.

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