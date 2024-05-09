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Оригинальный и быстрый пучок из волос

Оригинальный и быстрый пучок из волос

Пучок из волос / Фото: Credits

Мечта каждой девушки – проснуться утром уже с укладкой или стильной прической. Не тратить много времени на ее создание и всегда смотреться на все 100%. Сегодня поделимся с вами видео, как сделать быстрый и красивый европейский пучок для волос.

Наверное, вы неоднократно скролили ленту в поиске настоящей красивой и стильной прически, ведь там можно найти огромное количество вариаций хвостов, пучков и кос, но как только доходят руки попробовать сделать их на собственных волосах, кое-где случаются казусы, и мы решаем идти с распущенными.

Несколько таких ситуаций и руки просто опускаются пробовать что-то новое, но мы уверены, что пучок, который представила на своей странице reyhan makeup.1988, у вас точно получится. Если с первого раза нет, то со второго точно. Ведь в результате у вас получится элегантная, красивая и эстетическая прическа, подходящая как к вечернему наряду, так и для повседневной или рабочей жизни.

Итак, все, что вам понадобится это резинка и крабик для волос.

  • Делаем невысокий хвост
  • Оттягиваем немного резинку
  • Разделяем оттянутые волосы
  • Снизу вверх продвигаем резинку с хвостиком, но не до конца
  • Поворачиваем вытянувшуюся прядку таким образом, чтобы не было видно резинку
  • Закрепляем все крабиком

Впереди можете достать одну, две прялки. Быстро и просто у вас элегантная прическа, с которой с утра можно отправиться на работу, а вечером на свидание даже в королевский дворец. Если у вас максимально непослушные волосы, можно аккуратно закрепить все специальными муссом, пудрой, спреем или лаком для волос.

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