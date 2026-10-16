ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
280
Время на прочтение
2 мин

Осенний макияж: тренды, которые освежат образ после 40 лет

Меньше резких линий, больше мягких оттенков и естественного сияния. Этой осенью визажисты делают ставку на деликатный, растушёванный и непринуждённо элегантный макияж.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Осенний макияж

Осенний макияж / © Credits

Осенний бьюти-сезон предлагает изменить подход к макияжу и вместо графической четкости выбрать мягкие переходы, вместо чёрной — коричневую тушь, а привычные серые smoky eyes уступают место насыщенным винным оттенкам. Визажист Джесси Уокер объяснила, как адаптировать эти тренды к повседневной жизни, в частности, если хочется подчеркнуть черты лица, но не перегрузить образ, об этом рассказало издание HELLO!

Коричневая тушь вместо черной

Коричневая тушь снова в центре внимания, она подчеркивает ресницы, но создает более мягкий и естественный эффект, чем классическая черная. Оттенки с рыжеватым подтоном придают теплый оттенок, а нейтральные коричневые подходят тем, кто ценит сдержанный макияж.

Секрет удачного результата — подобрать цвет в тон оттенку глаз и не забывать о щипцах для завивки ресниц. Джесси также советует не бояться наслоений: нанесите первый слой на один глаз, пока он подсыхает, перейдите ко второму, а затем вернитесь к первому для повторного нанесения. Так можно добиться выразительного взгляда без излишней драматичности.

Эффект мягкости в каждой детали

Это тренд в макияже с деликатно растушёванными краями, который выглядит непринуждённо, но при этом продуманно. Никаких слишком резких контуров или ощущения маски — черты лица остаются в центре внимания.

Чтобы повторить этот эффект, визажист советует работать в рамках одной цветовой гаммы. Теплые карамельные, бежевые и коричневые оттенки легко сочетаются друг с другом и помогают создать гармоничный образ. Главное — тщательно растушевывать границы и не перегружать лицо контрастами.

Бордовые smoky eyes вместо серых

Классический макияж smoky eyes обретает новое звучание и вместо холодных серых теней — насыщенный бордовый. Этот оттенок придает взгляду глубину, но при этом выглядит мягче, чем традиционные темные цвета.

По словам Уокер, бордовый цвет подходит к разным оттенкам глаз и позволяет экспериментировать с цветом, не выходя за рамки элегантного макияжа. Для завершенного образа визажистка советует заменить черную тушь на темно-коричневую, так как в этом случае глаза останутся выразительными, а общая палитра будет выглядеть целостно.

Красный бинт для губ

Если вы хотите ярко-красные губы, но не хотите постоянно обновлять помаду, попробуйте тинт. Он оставляет на губах легкий оттенок и создает эффект естественного цвета, а не плотного покрытия.

Современные формулы помогают избежать ощущения сухости. В течение дня можно наносить бальзам для дополнительного увлажнения и нежного сияния. А чтобы образ выглядел завершенным, сочетайте красный тинт с тушью теплого кирпично-коричневого оттенка. Получится непринужденный французский шик с ноткой утонченности.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie