Осенний макияж: тренды, которые освежат образ после 40 лет

Осенний макияж / © Credits

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Осенний бьюти-сезон предлагает изменить подход к макияжу и вместо графической четкости выбрать мягкие переходы, вместо чёрной — коричневую тушь, а привычные серые smoky eyes уступают место насыщенным винным оттенкам. Визажист Джесси Уокер объяснила, как адаптировать эти тренды к повседневной жизни, в частности, если хочется подчеркнуть черты лица, но не перегрузить образ, об этом рассказало издание HELLO!

Коричневая тушь вместо черной

Коричневая тушь снова в центре внимания, она подчеркивает ресницы, но создает более мягкий и естественный эффект, чем классическая черная. Оттенки с рыжеватым подтоном придают теплый оттенок, а нейтральные коричневые подходят тем, кто ценит сдержанный макияж.

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Секрет удачного результата — подобрать цвет в тон оттенку глаз и не забывать о щипцах для завивки ресниц. Джесси также советует не бояться наслоений: нанесите первый слой на один глаз, пока он подсыхает, перейдите ко второму, а затем вернитесь к первому для повторного нанесения. Так можно добиться выразительного взгляда без излишней драматичности.

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Эффект мягкости в каждой детали

Это тренд в макияже с деликатно растушёванными краями, который выглядит непринуждённо, но при этом продуманно. Никаких слишком резких контуров или ощущения маски — черты лица остаются в центре внимания.

Чтобы повторить этот эффект, визажист советует работать в рамках одной цветовой гаммы. Теплые карамельные, бежевые и коричневые оттенки легко сочетаются друг с другом и помогают создать гармоничный образ. Главное — тщательно растушевывать границы и не перегружать лицо контрастами.

Бордовые smoky eyes вместо серых

Классический макияж smoky eyes обретает новое звучание и вместо холодных серых теней — насыщенный бордовый. Этот оттенок придает взгляду глубину, но при этом выглядит мягче, чем традиционные темные цвета.

По словам Уокер, бордовый цвет подходит к разным оттенкам глаз и позволяет экспериментировать с цветом, не выходя за рамки элегантного макияжа. Для завершенного образа визажистка советует заменить черную тушь на темно-коричневую, так как в этом случае глаза останутся выразительными, а общая палитра будет выглядеть целостно.

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Красный бинт для губ

Если вы хотите ярко-красные губы, но не хотите постоянно обновлять помаду, попробуйте тинт. Он оставляет на губах легкий оттенок и создает эффект естественного цвета, а не плотного покрытия.

Современные формулы помогают избежать ощущения сухости. В течение дня можно наносить бальзам для дополнительного увлажнения и нежного сияния. А чтобы образ выглядел завершенным, сочетайте красный тинт с тушью теплого кирпично-коричневого оттенка. Получится непринужденный французский шик с ноткой утонченности.

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