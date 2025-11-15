Осенний маникюр: 9 оттенков, которые будут актуальны в ноябре / © Credits

Именно в этом месяце на ногтях отлично смотрятся насыщенные оттенки, которые перекликаются с теплыми цветами листьев, тыквы и шоколада. Издание Real Simple собрало рекомендации по маникюру и назвало девять цветов, которые сейчас чаще всего выбирают.

Темная клюква

Идеальный вариант для тех, кто хочет красного, но не слишком яркого. Насыщенный ягодный оттенок с холодным подтоном прекрасно сочетает осеннюю теплоту и праздничную атмосферу. Это классика, которая переходит от осени к праздничному сезону.

Горчичный

Этот теплый и насыщенный оттенок желтого напоминает мед и осеннее солнце. Он идеально подходит для тех, кто любит необычные, но мягкие цвета, которые подчеркивают сезонные оттенки в гардеробе.

Зеленый металлик

Для фанатов зеленых оттенков и блеска — богатый зеленый с легким шиммером. Металлик сейчас в тренде, и этот оттенок добавляет магии осеннему образу.

Бордо

Роскошный бордовый, напоминающий вино, идеален для холодных месяцев. Классический и одновременно элегантный оттенок, который добавляет любому образу утонченности.

Тыквенный

Теплый оранжево-красный с коричневым подтоном, который напоминает тыквенный пирог — уютный и сезонный оттенок.

Мокка

Насыщенные шоколадные оттенки — от латте до темного шоколада. Идеально для классического, но стильного маникюра, который подходит к любому образу.

Оливковый

Кремовый оливковый оттенок — новый фаворит осени. Насыщенный, но в то же время мягкий и интересный, он легко вписывается в любой повседневный образ.

Сливовый

Для тех, кто не боится фиолетового: глубокий сливовый оттенок сочетает игривость и элегантность, но остается естественным и «земляным».

Эспрессо

Черновато-коричневый оттенок для тех, кто любит классику с неожиданным поворотом. Изысканно и стильно.

Ноябрьский маникюр — это игра оттенков между осенней теплотой и зимней загадочностью. От ягодных бордовых до шоколадных и оливковых, когда вы выбираете любой из этих цветов, вы гарантированно добавляете образу элегантности и сезонного настроения.