Осенний педикюр: подборка оригинальных идей

Осенний педикюр открывает простор для фантазии, от теплых оттенков и текстур «под свитер» до минималистичных геометрических рисунков и классических бордовых оттенков. Издание Real Simple собрало самые интересные тренды сезона, которые можно воплотить в салоне или даже дома.

Абстракция с золотом

Темно-зеленый лак в сочетании с белыми волнистыми линиями и «рекой» золотого глиттера на большом пальце выглядит роскошно и современно. Такой дизайн подойдет тем, кто хочет подчеркнуть индивидуальность без лишней сложности.

Шоколад и бронза

Если не хотите тратить время на сложный нейл-арт, попробуйте комбинацию темно-коричневого и бронзового. Один цвет — на большом пальце, другой — на остальных. Смотрится эффектно и легко сочетается с осенним гардеробом.

Геометрический нюд

Бежевые оттенки не теряют актуальности, а геометрические линии добавляют современного звучания. Для простоты можно использовать специальные наклейки.

Цветочные акценты с камнями

Бордовый цвет — классика сезона, но почему бы не украсить его нежными белыми цветами и блестящими стразами. Получается праздничный и женственный вариант.

Кремовый с терракотой

Сочетание мягкого белого и терракотового с добавлением глиттера выглядит стильно и легче, чем традиционные «темные» осенние педикюры.

Тыквы на ногтях

Осень без тыквы — немыслима, почему бы не нарисовать маленькие тыковки на большом пальце. Белый фон и оранжевый рисунок с зеленым стеблем выглядят мило и тематично.

Осенние листья

Теплые оттенки оранжевого, бордового и золотистого создают эффект настоящего листопада на ногтях. Мелкие детали можно прорисовать тонкой кисточкой или использовать стемпинг.

Блестящее омбре

Для любительниц сияния — идеальный вариант. Два вида глиттера создают градиент от насыщенного у основания ногтя до нежного мерцания на кончиках.

Теплые оттенки и золотые перышки

Темно-синий лак с золотым узором в виде пера выглядит одновременно загадочно и элегантно. Простой способ — использовать наклейки.

Гороховый принт

Тренд, который перекочевал из лета в осень. Черные и белые горошины на контрастном фоне выглядят игриво, а для осени можно выбрать бордовую или терракотовую основу.

Совет

Чтобы педикюр дольше выглядел свежим, всегда используйте базу и топовое покрытие. А для домашнего ухода не забывайте о регулярном увлажнении стоп и легком массаже с питательным кремом.

Осенний педикюр — это не только о красоте, но и о настроении. Он помогает почувствовать себя ухоженной, женственной и немного игривой даже тогда, когда за окном пасмурно. Выберите дизайн, который отзывается именно вам, от лаконичного нюда до ярких тыковок, и наслаждайтесь сезоном во всей его красе.