Ошибка в нанесении помады, которая добавляет вам возраст и подчеркивает недостатки губ

Правильный макияж может подчеркнуть вашу природную красоту и визуально омолодить лицо. Однако существуют распространенные ошибки, которых следует избегать, чтобы не прибавлять себе возраста.

Издание Express рассказало об одном из главных косметических промахов, который делает внешность старше на вид, акцентируя внимание на морщинах.

Главный враг губ

Неправильная текстура помады может сделать губы визуально тоньше и подчеркнуть возрастные изменения кожи. Одним из главных антагонистов молодого вида есть помады с морозным или металлическим финишем.

Избегайте металлического блеска и глита

Помады морозных оттенков, а также средства для губ с металлическим блеском или глитером обладают свойством подчеркивать тонкие линии, что делает их особенно неудачным выбором для зрелой кожи. Даже если формула таких помад кремовая и увлажняющая, глянцевый блеск способен привлекать внимание к мелким морщинкам. И дело здесь не столько в оттенке, сколько в финише, который может отрицательно сказываться на общем впечатлении.

Идеальная формула для свежего вида

Если вы хотите сделать губы визуально пухлыми и молодыми, следует выбирать правильные сочетания текстур и цветов. Рекомендуется использовать матовую помаду нейтрального оттенка и дополнять ее легким глянцевым блеском. Самое блестящее покрытие в сочетании с матовой базой создает эффект ухоженных, объемных губ, имеющих естественный и свежий вид.

Как выбрать оттенок

Выбор идеального цвета помады также играет немаловажную роль в сохранении молодого вида. Однако здесь следует быть осторожными, ведь не все нюдовые оттенки универсальны. Одна вещь, которая не работает для большинства после определенного возраста, – это эффектные нюдовые помады без использования карандаша для губ. Он добавляет структуру вашим губам, но когда вы наносите нюдовые помады без него, это сразу лишает жизни ваше лицо.

Избегайте слишком приглушенных оттенков, которые могут сделать губы незаметными. После определенного возраста, если вы не наносите что-то, с щепоткой розового или персикового цвета и немного блеска, вы выглядите совершенно скучно и придаете себе ненужных лет.

Помните

Чтобы ваш макияж губ выглядел свежо и молодо, следует помнить о нескольких главных правилах:

Избегайте помад с морозным, металлическим или глиневым финишем, поскольку они подчеркивают морщины.

Используйте матовые помады в сочетании с легким блеском для создания объемного эффекта.

Всегда добавляйте контур к нюдовым оттенкам, чтобы придать губам четкую форму.

Выбирайте цвета с теплыми оттенками розового или персикового, чтобы сохранить живой вид лица.

Правильный макияж может стать вашим союзником в борьбе за молодой и озаренный вид. Главное — знать, какие ошибки избегать и какие продукты выбирать. Макияж – это искусство и каждая женщина может найти свой идеальный баланс между стилем, комфортом и природной красотой.

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