Ошибки в стиле, которые сделают вас на 15 лет старше: секретами делится стилист-парикмахер

Красота начинается с ухоженных волос. Они обрамляют ваше лицо и могут полностью изменить его вид, так что они как рама картины.

Конечно, уход за кожей, чистая одежда, ухоженные руки, физические упражнения, достаточное количество сна и здоровое питание чрезвычайно важны для красивого, молодого и здорового внешнего вида. Но часто бывает, что люди забывают о силе красивой укладки и прически, обращая внимания только на седину и то, что ее нужно закрасить, когда она уже бросается в глаза.

Но стилист и косметолог Ганима Абдулла из The Right Hairstyles считает, что укладка и ухоженные волосы имеют удивительно важное значение для образа в целом. Интернет журналу Express она рассказала о типичных ошибках женщин в уходе за волосами и поделилась информацией, как не добавить себе "15+" лет, а наоборот, выглядеть стильно и молодо.

Секреты ухода:

Неухоженные длинные волосы

Независимо от цвета и седины, короткие волосы выглядят более приятно для лица и могут убрать визуально несколько лет. Очень часто, обладательницы длинных волос пренебрегают прическами и из-за этого вид их волос плоский и прилизанный. К тому же у таких волос часто посечённые кончики, а это приводит к пушистости и потере блеска.

Ганима говорит, что если волосы редеют, то идеальная максимальная длина – до плеч, а точнее от уха до плеча. Ведь если волосы будут длиннее у них будет еще более тонкий вид и это будет вас старить.

Конечно, длинные волосы – это очень красиво, но только в том случае, если вы уделяете ему достаточно внимания и ухода. Независимо от возраста, длинные, ухоженные волосы – богатство, но, если вы понимаете, чтовам не хватает на них времени или средств, лучше убрать длину. Так будет легче вам и вы будете выглядеть более интересно.

Укрощение завитков

С возрастом уровень эстрогена у женщин падает, это естественный этап старения и волосы могут стать тоньше, чем было в юности, а из-за этого они становятся склонными к завиванию. Для того, чтобы справиться с этой проблемой и волосы выглядели более ухоженно, нужно выбирать уходовые средства, которые не будут их утяжелять.

Это могут быть несмываемые кондиционеры, которые вы наносите на пряди уже после мытья головы. Также можно использовать несколько капель масла жожоба после того, как высушите их феном.

Если вы будете правильно ухаживать за изменяющимися волосами, подберете необходимую косметику именно для вьющихся волос, у них будет прекрасный вид, будет подчеркнута их природная структура и вам будет легче с ними "подружиться".

Ошибки в стиле, которые сделают вас на 15 лет старше / Фото: Credits

Стилизация

Когда мы говорим об укладке, то, скорее всего, речь идет об использовании таких средств как фен, выпрямители или бигуди. Все это нагревает волосы. Однако, Ганима говорит, что кроме этого, все это влияет на корень волос, и может сделать его тоньше. Её совет: если вы хотите выпрямить волосы, то начните делать это с середины вашей длины. Это подравняет их и сохранит объем у корней. Если начать это делать сразу от корня, волосы могут выглядеть плоскими, как говорили когда-то наши бабушки "словно корова лизала", а это, так или иначе, сделает вас старше по виду.

Еще стилист отметила, что если вы выпрямляете волосы, то тянуть их нужно от корней вверх, а не вниз, так вы сохраните и прибавите объем. Если говорить о сушке феном, то используйте большую круглую щетку и направляйте поток воздуха не сверху пряди, а из-под низа, под корень волос.

Покраска

Если вы не готовы к собственной седине и хотите ее скрыть, на помощь приходит покраска. А самым быстрым способом скрыть отросшие корни, многие считают, подкрашивание именно и только корней, да и так, чтобы окрасилась кожа. Нам кажется, что так лучше и дольше не будет видно седины. Ганима же считает, что это неправильно, потому что в погоне за молодым видом, именно такое нанесение краски способствует утончению волос и их выпадению.

Ее совет, ходить на покраску к специалистам, которые будут подбирать цвет, оттенок, краску и окислитель именно для ваших волос отталкиваясь от его структуры. Не рисковать делать это дома, ведь потом лечение кожи головы получится гораздо дороже.

Правильный уход, понимание качества и структуры именно ваших волос, отсутствие слепого следования трендам и самоотверженного желания омолодиться любой ценой, сделают вас стильной, привлекательной и ухоженной женщиной, независимо от цвета и длины волос.

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