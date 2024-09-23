Ошибки в стиле, которые сделают вас визуально старше: рассказывает эксперт

Волосы – одна из первых вещей, на которую люди обращают внимание. Правильный уход за ними может значительно улучшить ваш внешний вид и самочувствие.

Специально для издания express.co.uk стилист Nick Willis рассказал о нескольких распространенных ошибках, которые могут визуально добавить вам лет. Существуют ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание, чтобы ваши волосы оставались невероятными в любом возрасте.

Цвет волос

Одной из самых больших ошибок является неподходящий выбор цвета волос. С возрастом цвет лица может изменяться, а утрата пигмента (меланоцитов) может сделать кожу менее сияющей. Поэтому необходимо подобрать правильный оттенок волос.

Тем, у кого седые волосы, следует помнить, что седина может выглядеть привлекательно. Добавление темных оттенков, плавно сливающихся с естественным цветом, поможет создать более молодой вид. Лучше выбирать цвета, которые не только подчеркивают ваш стиль, но и соответствуют вашему тону кожи.

Длина волос

Существует стереотип, что пожилые женщины должны коротко стричься. Однако правильно оформленные длинные или средней длины волосы могут на самом деле "помешать визуальному старению". Наслоения и правильная форма придают объем и "живое движение", а все это создает более молодой вид. Важно выбирать стиль, подходящий именно вам и вашим чертам лица.

Уход за волосами

Если вы решили сохранить длину волос, необходимо обязательно заботиться о его здоровье. Используйте восстанавливающие и увлажняющие маски, чтобы обеспечить волосы всеми необходимыми макроэлементами. Консультации со специалистом помогут выбрать оптимальные продукты для укладки и ухода.

Обратите внимание на:

Термозащиту. Перед укладкой используйте специальные защитные средства.

Регулярные стрижки. Поддерживайте форму волос, посещая парикмахера каждые 6-8 недель.

Сбалансированное питание. Здоровое питание способствует силе и блеску волос.

Правильно выбранный цвет, длина и уход могут существенно изменить внешний вид. Помните, что здоровые волосы – это не только вопрос стиля, но и вашей уверенности в себе.

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