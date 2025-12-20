- Дата публикации
Категория
Салон красоты
81
2 мин
Овально-квадратная форма ногтей: 11 идей маникюра
Эта форма ногтей — классика, которая никогда не выходит из моды. Она сочетает в себе элегантность овала и современную четкость квадратного края, делает руки аккуратными и красивыми на любой длине ногтей.
Когда дело доходит до дизайна, эта форма действительно играет на руку, она идеальна для изящных градиентов, смелых французских линий и даже яркого абстрактного искусства. Издание Real Simple собрало 11 самых стильных идей для маникюра на овально-квадратную форму.
Пастельный диагональный френч
Геометрический твист классического французского маникюра. Нежные пастельные цвета наносятся по диагонали на кончики ногтей поверх молочного розового базового покрытия. Идеально подчеркивает форму, добавляет современности и легкости.
Ретро-маникюр
Ностальгия по 70-ми в виде ярких, крупных ромашек, абстрактных зигзагов и черно-белых шахматных элементов. Такой маникюр точно добавит веселого настроения и станет ярким акцентом в образе.
Глянцевый нюд
Для тех, кто любит минимализм и «чистую роскошь» подойдут прозрачные или молочно-бежевые оттенки с глянцем. Идеальный выбор для естественной элегантности.
Гепардовый маникюр
Хищный стиль для смелых. Выберите два тональных оттенка — от розового до красного, лилового или классического черного. Овально-квадратная форма дает больше поверхности для дизайна, а маникюр получается стильным и выразительным.
Цветочные рамки
Идея для весеннего настроения в любой сезон. Цветочные элементы в рамке особенно милы на овально-квадратных ногтях. Попробуйте сочетание темно-синего и кремового или экспериментируйте с собственными цветами.
Космический дизайн
Всегда актуально: звезды на синем или темном фоне. Добавьте золотые акценты и ногти приобретут элегантный, но непринужденный вид.
Маникюр с пятнами и месяцами
Спокойный, но с легким драматическим эффектом. Несколько акцентных ногтей с золотыми лунами добавляют гармонии и мягкости форме.
Французский
Классика элегантности: молочный или бежевый фон и тонкая белая полоска на кончике. Овально-квадратная форма делает этот дизайн легким и женственным, без излишней строгости.
Супермодельный френч
Если хочется чего-то более яркого: неоновые, черные или красные кончики. Ретро-деталь 90-х в современном исполнении выглядит смело и стильно.
Мягкий градиент
Легкая растушевка пастельных или нейтральных тонов делает ногти более длинными и естественными. Идеально подходит для тех, кто любит чистый, аккуратный вид.
Абстрактное искусство
Для настоящих творческих натур. Овально-квадратная форма дает достаточно места для цветных пятен и контрастных черных акцентов, даже на коротких ногтях.
Секрет идеального маникюра на овальных ногтях прост: баланс между элегантностью и индивидуальностью. Немного пастельных тонов, немного глянца, капля абстрактного искусства и ваши руки готовы к любому событию.