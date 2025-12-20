Овально-квадратная форма ногтей: 11 идей маникюра

Овально-квадратная форма ногтей / © Credits

Когда дело доходит до дизайна, эта форма действительно играет на руку, она идеальна для изящных градиентов, смелых французских линий и даже яркого абстрактного искусства. Издание Real Simple собрало 11 самых стильных идей для маникюра на овально-квадратную форму.

Пастельный диагональный френч

Геометрический твист классического французского маникюра. Нежные пастельные цвета наносятся по диагонали на кончики ногтей поверх молочного розового базового покрытия. Идеально подчеркивает форму, добавляет современности и легкости.

Ретро-маникюр

Ностальгия по 70-ми в виде ярких, крупных ромашек, абстрактных зигзагов и черно-белых шахматных элементов. Такой маникюр точно добавит веселого настроения и станет ярким акцентом в образе.

Глянцевый нюд

Для тех, кто любит минимализм и «чистую роскошь» подойдут прозрачные или молочно-бежевые оттенки с глянцем. Идеальный выбор для естественной элегантности.

Гепардовый маникюр

Хищный стиль для смелых. Выберите два тональных оттенка — от розового до красного, лилового или классического черного. Овально-квадратная форма дает больше поверхности для дизайна, а маникюр получается стильным и выразительным.

Цветочные рамки

Идея для весеннего настроения в любой сезон. Цветочные элементы в рамке особенно милы на овально-квадратных ногтях. Попробуйте сочетание темно-синего и кремового или экспериментируйте с собственными цветами.

Космический дизайн

Всегда актуально: звезды на синем или темном фоне. Добавьте золотые акценты и ногти приобретут элегантный, но непринужденный вид.

Маникюр с пятнами и месяцами

Спокойный, но с легким драматическим эффектом. Несколько акцентных ногтей с золотыми лунами добавляют гармонии и мягкости форме.

Французский

Классика элегантности: молочный или бежевый фон и тонкая белая полоска на кончике. Овально-квадратная форма делает этот дизайн легким и женственным, без излишней строгости.

Супермодельный френч

Если хочется чего-то более яркого: неоновые, черные или красные кончики. Ретро-деталь 90-х в современном исполнении выглядит смело и стильно.

Мягкий градиент

Легкая растушевка пастельных или нейтральных тонов делает ногти более длинными и естественными. Идеально подходит для тех, кто любит чистый, аккуратный вид.

Абстрактное искусство

Для настоящих творческих натур. Овально-квадратная форма дает достаточно места для цветных пятен и контрастных черных акцентов, даже на коротких ногтях.

Секрет идеального маникюра на овальных ногтях прост: баланс между элегантностью и индивидуальностью. Немного пастельных тонов, немного глянца, капля абстрактного искусства и ваши руки готовы к любому событию.