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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
352
Время на прочтение
2 мин

Пасхальный маникюр: подборка милых идей

Пасха – это не только время для праздничных угощений и семейных встреч, но и отличный повод освежить свой образ ярким маникюром.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пасхальный маникюр

Пасхальный маникюр / © Credits

Пасхальный дизайн ногтей традиционно ассоциируется с нежными пастельными оттенками, веселыми весенними мотивами и милыми символами этого праздника: кроликами, писанками, цветами и цыплятами.

Издание Real Simple рассказало о самых интересных идеях для вдохновения, которые помогут создать праздничный и стильный маникюр.

Трендовые идеи пасхального маникюра

  1. Кролики и писанки. Этот дизайн сочетает все главные пасхальные элементы: изображение кролика с длинными ушками, пастельный горошек, хрупкие цветочки и разноцветные пасхальные яйца. Это идеальный выбор для тех, кто хочет создать праздничный и игривый образ.

  2. Весенние цветы. Маникюр с цветочными мотивами остается актуальным как для Пасхи, так и весеннего сезона в целом. Лучше всего он выглядит на нежной розовой или некрасивой основе, дополненной узорами в насыщенных оттенках желтого, красного, фиолетового и зеленого цветов.

  3. Пастельный минимализм. Для тех, кто предпочитает сдержанный дизайн, отличным выбором станет маникюр в пастельных тонах. Используйте нежно-розовый, небесно-голубой, мятный, лимонный и лавандовый цвета без дополнительных украшений.

  4. Точечный узор. Узор в виде рассыпанных точек идеально воспроизводит текстуру пасхальных яиц. Основу можно сделать белой или пастельной, а точки черными, золотыми или разноцветными, это придаст маникюру элегантности и праздничное настроение.

  5. Солнечный французский маникюр. Традиционный французский маникюр приобретает праздничный вид благодаря желтым кончикам в стиле пушистых цыплят. Дополнить образ можно небольшими цветочными мотивами или минималистическими рисунками посредством ромашек.

  6. Бабочки и весеннее небо. Весенний маникюр с реалистичными бабочками в оттенках синего, фиолетового и бирюзового — настоящее произведение искусства. Совместите этот дизайн с эффектом омбре, имитирующим весеннее небо с нежными белыми облаками.

  7. Мраморный пастельный маникюр. Если хочется чего-нибудь нестандартного, попробуйте мраморный эффект в пастельных оттенках. Завитки нежного цвета создадут волшебный и легкий образ, идеальный для праздничного настроения.

  8. Пасхальные символы. Почему бы не изобразить на ногтях маленькие морковки, зайчики или пасхальные яйца. Легкий контурный рисунок или аккуратные символы придадут вашему маникюру игривости и оригинальности.

Советы

  • Пастельные оттенки иногда могут выглядеть бледно, поэтому важно использовать хорошо пигментированные лаки для равномерного покрытия.

  • Чтобы ногти выглядели здоровым и ухоженным, увлажняйте кутикулу и используйте базовое покрытие.

  • Стразы, блестки или перламутровое покрытие сделают ваш маникюр еще более эффектным.

  • Гель-лак поможет сохранить праздничный дизайн надолго, а это особенно удобно в праздничный период.

Пасхальный маникюр — это отличная возможность придать своему образу нежности и игривости. Независимо от того, какой стиль вы выберете, главное, чтобы он приносил вам радость и хорошее настроение.

Дата публикации
Количество просмотров
352
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