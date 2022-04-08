Патриотический маникюр: идеи дизайна

Сине-желтые цвета сейчас в тренде. Для вдохновения мы подготовили для вас подборку патриотических дизайнов маникюра.

Для тех, кто находится в более-менее безопасности, психологи советуют порадовать себя чем-то из мирной жизни – тем, чем вы привыкли себя радовать всегда. Это могут быть бюти-ритуалы или маникюр. Таким образом, вы также поддержите и кругооборот денег в нашей экономике.

Мы собрали для вас подборку дизайнов патриотического маникюра — сине-желтого или голубо-желтого в разных вариациях и с популярными фразами. Надеемся, она вас вдохновит.

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