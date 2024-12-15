Педикюр: 12 советов для легкого домашнего ухода

Салонный педикюр – настоящее удовольствие, ведь это расслабление и уход за ногтями. Но домашний педикюр может стать прекрасной альтернативой, если следовать простым советам и правилам.

Издание Real Simple подготовило 12 рекомендаций, которые помогут вам создать собственный спа-ритуал дома. Это не только экономия средств, но и отличный способ расслабиться.

Соберите все необходимое

Чтобы домашний педикюр чувствовался как салонный, подготовьте следующие средства:

Пилка для стоп или пенза

Чистые полотенца

Пилка для ногтей

Щипцы для обрезки ногтей

Апельсиновая палочка для кутикулы

Увлажняющий лосьон

Масло для кутикулы

Лак для ногтей

Базовое покрытие

Средство для снятия лака

Для дополнительного эффекта спа можно сделать ванночку с солью и маску для ног. Зажгите ароматическую свечу или приготовьте воду с огурцом и мятой.

Удачное время

Делайте педикюр вечером, когда вы не собираетесь никуда уходить. Это поможет избежать размазывания лака, ведь вы можете спокойно отдыхать после процедуры. Идеально – перед сном во время просмотра любимого сериала.

Дайте ногтям высохнуть после ванны

Ванна – важный этап, смягчающий кожу и кутикулу. Но после нее нужно дать ногтям высохнуть не менее 30 минут. Если нанести лак на влажные ногти, он скоро начнет отслаиваться.

Попробуйте пилинг для ног

Если у вас нет времени на полноценную ванну и отделку пемзой, используйте пилинг для ног. Маски-пилинги, например, с кислотами, постепенно удаляют ороговевшие клетки. Это удобно и эффективно, результат будет заметен через несколько дней.

Избегайте использования масла перед нанесением лака

Перед тем как окрашивать ногти, убедитесь, что на них нет остатков масла или крема. Протрите ногти ватным диском со средством для снятия лака или спиртом. Это обеспечит лучшее сцепление лака с ногтем.

Начинайте с большого пальца

Сначала нанесите лак на большой палец. Это позволит ему высохнуть, пока вы будете окрашивать другие пальцы и уменьшит риск смазывания.

Делайте педикюр по одной ноге

Красьте ногти на одной ноге, а затем переходите к другой. Начинайте с базового покрытия, нанесите два слоя цветного лака и завершите верхним покрытием. Так у каждого слоя будет время высохнуть, но не пересохнет.

Используйте базовое покрытие

Базовый слой обеспечивает лучшее сцепление лака с ногтем и предотвращает повреждение. Это особенно важно, если вы используете темные оттенки.

Наносите тонкие слои лака

Тонкие слои лака обеспечивают равномерное покрытие. Протрите кисточку о край флакона, чтобы избежать избытка лака.

Не забывайте о верхнем покрытии

Прозрачное верхнее покрытие поможет защитить лак от сколов и придаст ногтям блеск. Чтобы педикюр держался подольше, обновляйте верхний слой каждые несколько дней.

Масло для кутикулы

Масло для кутикулы поможет увлажнить кожу вокруг ногтей и придаст им здоровый вид. Если нужно одеть носки сразу после педикюра, нанесите масло и оберните пальцы пленкой. Это защитит лак от смазывания.

Удаление лишнего лака

Если лак случайно попал на кожу, подождите, пока он высохнет. Затем намажьте ноги лосьоном и наденьте толстые носки. Лишний лак легко отслоится.

Как часто нужно делать педикюр

Педикюр следует делать каждые 4-6 недель. Если вы часто находитесь в условиях, когда ноги быстро загрязняются, рассмотрите возможность делать процедуру каждые две недели.

Следуя этим советам, вы сможете сделать педикюр не хуже, чем в салоне и получить удовольствие от ухода за собой.

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