Плетеная "Мальвинка": как сделать элегантную прическу

Прическа "Мальвинка" — классика, которая стала настоящим спасением для тех, кто хочет выглядеть элегантно и не тратить много времени на укладку.

Эта прическа может стать интересным акцентом вашего образа, если добавить в нее интересный плетеный элемент. На странице morganmaynor показали, как это сделать. Такой образ подойдет для любого случая — от повседневных прогулок до романтических вечеров.

Что понадобится:

маленькие резинки для волос (желательно прозрачные);

декоративная лента (выбирайте цвет, подходящий под вашу одежду).

Что делать:

Возьмите две небольшие пряди с передней части головы и соедините их сзади, закрепив резинкой. Возьмите одну прядь из хвостика "Мальвинки" и заплетите тонкую косу. Закрепите ее небольшой резинкой. Надевайте резинки на хвостик с косой. Надо, чтобы коса оставалась посередине, а пряди по бокам. Для дополнительного объема и легкости слегка потяните пряди по бокам, создавая эффект легкой небрежности. Когда вы дойдете до конца, возьмите ленту, оберните ее вокруг первой резинки у основания хвостика и завяжите аккуратный бантик.

Советы:

Если у вас ровные волосы, текстурующий спрей поможет придать ему объем и сделает прическу более стойкой.

Не нужно слишком натягивать волосы, чтобы избежать чрезмерного объёма и сохранить легкость прически.

Плетеная "Мальвинка" — универсальная прическа, которая подойдет для девушек и женщин всех возрастов. У неё есть легкий и романтичный акцент, не перегружающий образ. Такая прическа будет уместна как для прогулки, так и для работы в офисе.

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