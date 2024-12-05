Плоппинг: как высушить волосы, чтобы у вас были упругие и красивые локоны

Вьющиеся волосы – настоящий дар природы, но одновременно и вызов для ухода. Одна из самых распространенных проблем владелиц кудряшек – это нежелательная пушистость после сушки.

Однако на странице marisascurls рассказали о технике, которая поможет сохранить локоны упругими и четкими. Она называется плопинг и уже успела получить благосклонность многих женщин с волнистыми и вьющимися волосами.

Что такое плоппинг и почему он работает

Плоппинг – это метод сушки волос без использования тепла, помогающий подчеркнуть естественную текстуру прядей. Эта техника состоит в том, чтобы собрать волосы на макушке с помощью полотенца или футболки, создав что-то вроде тюрбана. Благодаря такому подходу локоны остаются в "гармоничной" форме, а их структура сохраняется до момента полного высыхания.

Преимущества плоппинга:

Подчеркивает естественную текстуру волос

Уменьшает пушистость

Сокращает время сушки

Не требует термического воздействия

Что делать

Шаг 1. Подготовьте волосы

Успех плоппинга начинается с правильной мойки.

Вымойте волосы шампунем и кондиционером, а затем слегка отожмите влагу. Распутайте волосы расческой с широкими зубцами, пока они еще мокрые. Используйте полотенце или футболку, чтобы удалить лишнюю влагу, но не трите волосы – это может повредить его текстуру. Далее нанесите продукт для укладки, который поможет зафиксировать локоны. Выбирайте средства на масляной основе без спирта. Они увлажняют волосы, придают им легкость и естественную упругость без неприятного эффекта склеивания.

Шаг 2. Выполните плоппинг

Для плоппинга вам понадобится футболка из мягкой ткани или специальное полотенце из микрофибры.

С футболкой:

Расстелите футболку на ровной поверхности так, чтобы рукава были ближе к вам. Наклоните голову вниз и аккуратно поместите волосы в центр ткани, начиная с кончиков. Поднимите нижнюю часть футболки к затылку и оберните ее вокруг головы. Завяжите рукава футболки на макушке или на лбу, образуя плотный тюрбан.

С полотенцем:

Используйте легкое полотенце из микрофибры.

Расположите полотенце горизонтально, выполните те же шаги, что и с футболкой и закрепите его, обернув края вокруг головы.

Шаг 3. Время ожидания

Плопинг занимает от 10 до 20 минут. Этого времени достаточно, чтобы лишняя влага впиталась в ткань, а локоны приобрели правильную форму. Оставьте тюрбан на голове и занимайтесь своими делами, пока волосы высыхают.

После снятия полотенца или футболки волосы будут почти сухими и сохранит форму идеальных локонов. Благодаря отсутствию теплового воздействия у ваших кудрей будет естественный вид, без лишней пушистости или повреждений.

Советы:

Во избежание ломкости волос используйте мягкие ткани (футболки или микрофибра).

Не ждите, пока волосы станут полностью сухими в полотенце. Это может привести к спутыванию.

Если у вас прямые волосы, попробуйте плоппинг для создания легкой текстурной волнистости.

Техника плоппинга – простой способ ухода за вьющимися волосами, который позволяет получить идеальные локоны без термического воздействия. Попробуйте ее в следующий раз, когда будете сушить волосы и наслаждайтесь блестящими прядями, которые будут выглядеть как после профессиональной укладки.

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