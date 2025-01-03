Почему нельзя выдергивать седые волоски

Многие замечают первый седой волосок с легким удивлением или даже волной тревоги. Инстинктивная реакция — схватиться за пинцет и мгновенно от него избавиться, однако стоит ли это делать, попробуем разобраться.

Издание Real Simple утверждает, что эта привычка может привести к непредсказуемым последствиям.

Миф об умножении седины

Одним из самых распространенных мифов является мнение, что если выдернуть один седой волос, за ним появится несколько новых. В действительности это не соответствует действительности. Волоски вокруг не станут седыми, пока пигментные клетки в их собственных фолликулах не погибнут.

Однако седые волоски, которые вы выщипываете, не исчезнут навсегда. На их месте вырастут новые волосы и они также будут седыми, ведь пигментные клетки в этом фолликуле уже отмерли.

Выщипывать седину — плохая идея

Выщипывание волос не только не приносит пользы, но и может нанести значительный вред вашим фолликулам. На каждом фолликуле растет только один волос и если постоянно травмировать фолликул, это может привести к его повреждению. Результатом может стать прекращение роста волос в этом месте.

Повторная "травма выщипывания" может вызвать инфекции, образование шрамов и даже появление залысин. В долгосрочной перспективе это создает иллюзию выпадения волос или их утончение.

Что происходит с седыми волосами после выщипывания

Даже если вам кажется, что выдергивание седины поможет избавиться от нежелательного цвета, результат может быть не таким, как вы ожидаете. После выщипывания новый волос, который вырастет, часто имеет более жесткую текстуру. Она может быть заметнее потому, что фолликулы производят меньше меланина и кожного сала, чем другие волоски.

Именно это изменение текстуры и делает седину более видимой и ощутимой. Поэтому может показаться, что волосы стали более густыми и грубыми.

Альтернативы выщипыванию

Вместо того чтобы бороться с естественным процессом, существует несколько способов, как можно сделать с сединой:

Окрашивание : если вас беспокоит седина, окрашивайте ее до своего натурального цвета или экспериментируйте с новыми оттенками.

: если вас беспокоит седина, окрашивайте ее до своего натурального цвета или экспериментируйте с новыми оттенками. Принятие : седина может быть признаком мудрости и опыта. Вместо того, чтобы скрывать ее, примите как часть своей уникальности.

: седина может быть признаком мудрости и опыта. Вместо того, чтобы скрывать ее, примите как часть своей уникальности. Обрезка: если вам необходимо избавиться от отдельного волоса, срежьте его аккуратно ножницами, вместо того чтобы выщипывать.

Появление седых волос – это естественный процесс, которого не избежать. Хотя мгновенное желание выдернуть первый седой волосок понятно, важно помнить о возможных последствиях. Травмирование фолликулов может привести к потере волос и другим нежелательным изменениям. Принятие естественных изменений или использование безопасных методов ухода помогут сохранить здоровье волос и их красоту.

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