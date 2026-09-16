Почему новая прическа так сильно меняет настроение / © Credits

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Возможно, вам знакомо это ощущение, когда вы смотрите на себя в зеркало после стрижки и как будто видите немного другую версию себя. Выпрямленные волосы, новый цвет или короткая стрижка «боб» могут неожиданно придать уверенности. На первый взгляд это кажется поверхностным, но психология может объяснить такой эффект, об этом рассказало издание Hello!

Внешность соответствует внутреннему «я»

Психолог Ана Галан объясняет, что изменения начинаются ещё в тот момент, когда мы смотрим на своё отражение и чувствуем, что оно в большей степени соответствует тому, как мы хотим себя видеть или проявлять. Это своеобразное внутреннее подтверждение: «Да, это я».

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Психолог в сфере здоровья Летиция Мартин Энхуто называет это состояние ощущением гармонии. Когда внешность соответствует нашему характеру или периоду жизни, мы чувствуем себя более аутентичными. Именно поэтому новая прическа часто становится символом перемен, например, начала нового этапа, завершения сложного периода или решения наконец-то поставить себя на первое место.

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Почему после комплиментов мы сияем ещё ярче

Есть и другой эффект, ведь после заметных перемен мы становимся более чувствительными к реакциям окружающих. Поэтому фраза «Ты прекрасно выглядишь» может особенно сильно поднять настроение.

По словам Галан, положительная реакция помогает развеять первые сомнения, особенно если мы вложили в трансформацию время, деньги и эмоции. Однако здоровое чувство собственной ценности не должно зависеть исключительно от чужих оценок.

Перед сменой образа психолог советует задать себе простой вопрос: «Действительно ли этот образ отражает меня?». Если ответ — да, новая прическа может стать дополнительной опорой для самооценки. Если же главная цель — понравиться другим или избежать критики, эффект, скорее всего, будет кратковременным.

Влияние образа на поведение

Психологи также обращаются к понятию «одежествленные способности» («enclothed cognition») — теории о том, что наша одежда, стиль и способ самопрезентации могут влиять на мысли, эмоции и поведение.

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Поэтому изменения заметны не только в зеркале. Когда мы чувствуем себя комфортно в собственном образе, мы можем более уверенно двигаться, смотреть собеседникам в глаза, говорить и взаимодействовать с людьми.

Даже обычный бьюти-ритуал — например, укладка волос, маникюр, неторопливое нанесение крема или повторное нанесение макияжа после сложного периода — может стать способом остановиться, сосредоточиться на себе и вернуть ощущение контроля, особенно когда вокруг много неопределённости.

Если новый образ совсем «не ваш»

Есть и обратная сторона, ведь если цвет или стрижка слишком сильно отличаются от того, как мы привыкли себя воспринимать, может возникнуть ощущение отчуждения от собственного образа. В зеркале как будто смотрит другой человек, и это может вызвать дискомфорт, сомнения и неуверенность.

Именно поэтому решение о кардинальном изменении лучше принимать не под давлением и не импульсивно. Если вы сомневаетесь, начните с менее радикального шага, например, сделайте легкую челку вместо короткой стрижки, придайте волосам блеск вместо полной смены цвета или меняйте образ постепенно.

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Новая прическа действительно может придать уверенности и изменить то, как мы ведем себя в течение дня. Однако её сила не в магии волос, а в том, что мы видим в зеркале образ, который воспринимаем как свой. И лучшая трансформация — та, после которой хочется быть не кем-то другим, а лучшей версией себя.

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