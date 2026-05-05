Почему весной кожа становится более чувствительной и как ей помочь

После зимы ее барьер может быть уже ослабленным, а переменчивая температура, ветер, сухой воздух в помещениях и более активное солнце лишь усиливают эту реактивность. В результате появляются сухость, стянутость, покраснение, шелушение или ощущение дискомфорта, даже если уход в целом не менялся. Именно поэтому в этот период коже обычно нужна не агрессивная перезагрузка, а лёгкий, стабильный и продуманный уход.

Мягкая очистка

Прежде всего стоит обратить внимание на очищение. В период повышенной чувствительности важно не пересушивать кожу еще больше. Если средство слишком агрессивно снимает себум и естественные липиды, кожа теряет еще больше влаги, а сухость и раздражение становятся более выразительными. В такой ситуации лучше отказаться от жестких скрабов, активного трения и средств, после которых появляется ощущение «чистоты до скрипа». Вместо этого стоит выбирать мягкое очищение, спокойные формулы и не усложнять этот этап без необходимости. Например, Instytutum Adaptogel Cleanser Next-Gen — деликатный гель, мягко удаляющий загрязнение, не нарушая защитный барьер кожи. Благодаря сбалансированной формуле он помогает сохранить чувство комфорта, не провоцируя стянутость или сухость.

Как стабилизировать состояние кожи

Когда барьер ослаблен, кожа становится заметно уязвимее, поэтому одни из самых типичных весенних реакций кожи — раздражения. Они могут проявляться покраснением, жжением, покалыванием, ощущением жара или дискомфортом после умывания или нанесения привычных средств. В это время коже нужна поддержка, которая не просто временно успокаивает, а помогает стабилизировать состояние, укрепить барьер и снизить чувствительность без плотных или агрессивных текстур. Хорошим дополнением к рутине станет легкое успокаивающее средство. Например, Medik8 Calmwise Serum — сыворотка, снижающая покраснение, поддерживает барьерную функцию и помогает коже спокойнее реагировать на ежедневные внешние воздействия.

Больше комфорта и увлажнения

Параллельно со стабилизацией состояния кожи важно вернуть ей ощущение комфорта. После зимы она часто выглядит уставшей, появляются сухость, стянутость, а мягкость и упругость заметно снижаются. Здесь пригодится средство, которое питает и смягчает, не утяжеляя кожу. Например, Sensilis Peptide AR Balm — бальзам-сорбет с легкой текстурой, которая быстро распределяется и не оставляет тяжести. Пептиды в составе поддерживают упругий вид кожи, гиалуроновая кислота удерживает влагу, а успокаивающие компоненты помогают снизить чувствительность. Такие средства придадут коже ощущение мягкости и свежести в течение всего дня.

Осторожное обновление

Когда кожа уже немного успокоилась и стабилизировалась, к уходу можно осторожно возвращать легкое обновление. Но спешить здесь не стоит, потому что весной кожа еще остается уязвимой, и слишком активное отшелушивание способно снова спровоцировать сухость, покраснение или дискомфорт. Лучше выбирать деликатные средства, которые постепенно выравнивают текстуру и возвращают более свежий вид. Например, Biologique Recherche P50W — мягкий лосьон для бережного обновления, который стоит вводить в рутину постепенно, ориентируясь на состояние кожи.

Советы для бережного ухода

Умывайтесь теплой, а не горячей водой: она меньше пересушивает кожу.

Не трите лицо полотенцем, а лишь мягко промакивайте его после умывания.

Наносите крем сразу после очищения, чтобы помочь коже удержать влагу.

Не добавляйте несколько новых активов одновременно: в период чувствительности кожа лучше переносит простую, стабильную рутину.

Не забывайте о SPF 30+ даже в пасмурные дни, потому что ультрафиолет становится активнее.

Итак, весенняя реактивность кожи — это не редкость, а вполне типичный ответ на смену сезона. В большинстве случаев нужен не сложный многоступенчатый уход, а внимательность к ее состоянию, мягкие средства и чуть больше стабильности. Когда уход не перегружает кожу, а поддерживает ее потребности, она быстрее возвращается к комфортному и сбалансированному состоянию.

