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Как избавиться от проблемы запутанных волос

Как избавиться от проблемы запутанных волос

Почему волосы часто запутываются и как решить эту проблему / Фото: Credits

Хотя причина запутанных волос может показаться очевидной – недостаточно частое расчесывание, – на самом деле есть множество факторов, способствующих этой проблеме.

Издание Real Simple поделилось своими секретами, как сохранить пряди шелковистыми и здоровыми.

Почему волосы путаются

  • Нерегулярное расчесывание. Если вы не расчесываете волосы каждый день, особенно перед сном, мелкие клубки, которые образуются в течение дня, постепенно накапливаются и превращаются в серьезные узлы. Это может даже привести к ситуации, когда распутать его становится почти невозможно.
  • Сухие или поврежденные волосы. Сухие волосы чаще путаются из-за открытой кутикулы — наружного слоя волоса. Такое состояние создает трение, через которое волосы прилипают друг к другу. Причиной этого может быть недостаточный уход, использование подсушивающих продуктов или химическая обработка: окрашивание, отбеливание или выпрямление.
  • Остатки средств для укладки. Частое использование стайлеров или недостаточно тщательное мытье волос может вызвать накопление продуктов на волосах. Остатки средств делают волосы липкими и способствуют спутыванию.
  • Иссеченные кончики. У низ не только неухоженный вид, но им свойственно запутываться вокруг здоровых прядей. Это происходит потому, что поврежденные кончики теряют защитный слой кутикулы.
  • Текстура волос. Некоторые типы волос естественно склонны к спутыванию. Например, тонкие волосы больше путаются из-за своей нежной структуры, как тонкая, легко образующая узлы.

Как предотвратить спутывание волос

Если хотите избежать проблем со спутыванием, вот несколько простых, но эффективных советов:

Расчесывайте волосы правильно и регулярно

Ежедневное расчесывание не только предотвращает образование узлов, но и равномерно распределяет натуральные масла по всей длине. Выбирайте правильную щетку для своего типа волос:

  • Для тонких волос – мягкая щетина из кабана.
  • Для густых волос – щетка с нейлоновой щетиной.
  • Для вьющихся волос – комбинированная щетина.

Кондиционируйте волосы во время каждого мытья

  • Нанесение кондиционера обеспечивает волосам необходимое увлажнение и снижает риск спутывания. Распределите средство равномерно по всей длине с помощью гребешка – это поможет уменьшить узлы еще до выхода из душа.
  • Подготовьте волосы ко сну. Чтобы избежать трения во время сна, спите на шелковой наволочке. Шелк уменьшает трение, вызывающее узлы. Также заплетайте волосы в свободную косу или завязывайте в хвост, чтобы минимизировать движение волос во время сна.
  • Регулярно подстригайте кончики. Избавляйтесь от секущихся концов каждые 6–8 недель. Это не только улучшит вид волос, но и уменьшит спутывание.

Как правильно распутать волосы

Если узлы все же образовались, действуйте осторожно, чтобы не повредить волосы.

  • Добавьте увлажнение. Перед расчесыванием используйте масло (аргановое, кокосовое или оливковое) или спрей для распутывания. Это создаст скользящий эффект и облегчит процесс.
  • Расчесывайте поэтапно. Разделите волосы на секции. Начинайте с кончиков, постепенно поднимаясь к корням. Это предотвращает накопление узлов и уменьшает риск повреждений.
  • Используйте правильную щетку

Уход за волосами требует немного времени, но регулярное увлажнение, правильное расчесывание и меры предосторожности во время сна помогут сохранить его здоровым и шелковистым. Помните, ухоженные волосы – не только признак красоты, но и индикатор вашего здоровья.

Мы также писали о том, как защитить и сохранить здоровье волос во время сна.

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