Как избавиться от проблемы запутанных волос

Хотя причина запутанных волос может показаться очевидной – недостаточно частое расчесывание, – на самом деле есть множество факторов, способствующих этой проблеме.
Издание Real Simple поделилось своими секретами, как сохранить пряди шелковистыми и здоровыми.
Почему волосы путаются
- Нерегулярное расчесывание. Если вы не расчесываете волосы каждый день, особенно перед сном, мелкие клубки, которые образуются в течение дня, постепенно накапливаются и превращаются в серьезные узлы. Это может даже привести к ситуации, когда распутать его становится почти невозможно.
- Сухие или поврежденные волосы. Сухие волосы чаще путаются из-за открытой кутикулы — наружного слоя волоса. Такое состояние создает трение, через которое волосы прилипают друг к другу. Причиной этого может быть недостаточный уход, использование подсушивающих продуктов или химическая обработка: окрашивание, отбеливание или выпрямление.
- Остатки средств для укладки. Частое использование стайлеров или недостаточно тщательное мытье волос может вызвать накопление продуктов на волосах. Остатки средств делают волосы липкими и способствуют спутыванию.
- Иссеченные кончики. У низ не только неухоженный вид, но им свойственно запутываться вокруг здоровых прядей. Это происходит потому, что поврежденные кончики теряют защитный слой кутикулы.
- Текстура волос. Некоторые типы волос естественно склонны к спутыванию. Например, тонкие волосы больше путаются из-за своей нежной структуры, как тонкая, легко образующая узлы.
Как предотвратить спутывание волос
Если хотите избежать проблем со спутыванием, вот несколько простых, но эффективных советов:
Расчесывайте волосы правильно и регулярно
Ежедневное расчесывание не только предотвращает образование узлов, но и равномерно распределяет натуральные масла по всей длине. Выбирайте правильную щетку для своего типа волос:
- Для тонких волос – мягкая щетина из кабана.
- Для густых волос – щетка с нейлоновой щетиной.
- Для вьющихся волос – комбинированная щетина.
Кондиционируйте волосы во время каждого мытья
- Нанесение кондиционера обеспечивает волосам необходимое увлажнение и снижает риск спутывания. Распределите средство равномерно по всей длине с помощью гребешка – это поможет уменьшить узлы еще до выхода из душа.
- Подготовьте волосы ко сну. Чтобы избежать трения во время сна, спите на шелковой наволочке. Шелк уменьшает трение, вызывающее узлы. Также заплетайте волосы в свободную косу или завязывайте в хвост, чтобы минимизировать движение волос во время сна.
- Регулярно подстригайте кончики. Избавляйтесь от секущихся концов каждые 6–8 недель. Это не только улучшит вид волос, но и уменьшит спутывание.
Как правильно распутать волосы
Если узлы все же образовались, действуйте осторожно, чтобы не повредить волосы.
- Добавьте увлажнение. Перед расчесыванием используйте масло (аргановое, кокосовое или оливковое) или спрей для распутывания. Это создаст скользящий эффект и облегчит процесс.
- Расчесывайте поэтапно. Разделите волосы на секции. Начинайте с кончиков, постепенно поднимаясь к корням. Это предотвращает накопление узлов и уменьшает риск повреждений.
- Используйте правильную щетку
Уход за волосами требует немного времени, но регулярное увлажнение, правильное расчесывание и меры предосторожности во время сна помогут сохранить его здоровым и шелковистым. Помните, ухоженные волосы – не только признак красоты, но и индикатор вашего здоровья.
Мы также писали о том, как защитить и сохранить здоровье волос во время сна.
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