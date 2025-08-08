ТСН в социальных сетях

Почувствуйте гламур: как сделать прическу Памелы Андерсон в стиле старого Голливуда

Лето 2025 года задает новые тенденции в мире причесок и на этот раз вдохновением стала не кто иная, как легендарная Памела Андерсон.

Станислава Бондаренко
Как сделать прическу Памелы Андерсон в стиле старого Голливуда

© Getty Images

Ее элегантный кудрявый боб стал символом женственности, легкости и стиля, сочетанием ретро-гламура и утонченности средиземноморского отдыха. Если вы мечтали о прическе, которая одновременно добавляет объем, омолаживает и требует минимальных усилий в повседневном уходе, эта укладка именно для вас, рассказало издание Woman&Home.

Почему боб Памелы Андерсон покорил сердца стилистов

Памела впервые продемонстрировала новую прическу на Met Gala 2025 и с того момента ее короткий кудрявый боб стал синонимом элегантности. В этой укладке мастерски соединились:

  • старый Голливуд — объемные, игривые волны, которые напоминают Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор;

  • итальянская Ривьера — непринужденность, легкая небрежность, как после морского бриза;

  • модные тренды сезона — простота линий, естественный объем, акцент на здоровом блеске волос.

Прическа Памелы — это не просто красота, но и комфорт, короткие волосы не утяжеляют летом, их легко укладывать и они подходят женщинам всех возрастов.

© Getty Images

Как повторить боб Памелы Андерсон

  • Выберите правильную длину. Прическа должна доходить до уровня челюсти, обволакивать лицо и шею. Покажите стилисту фото Памелы Андерсон с Met Gala или с улиц Нью-Йорка, они станут идеальным референсом.

  • Добавьте текстуру и легкость. Основная изюминка прически — упругие, мягкие локоны, которые направлены в разные стороны. Передние пряди завиваются внутрь, чтобы обрамить лицо. Затылок и верхние слои завиваются наружу, чтобы создать эффект легкого объема и динамики.

  • Защитите волосы от термического воздействия. Прежде чем пользоваться плойкой или щипцами, нанесите термозащитный спрей. Он должен не только защищать волосы, но и увлажнять их.

  • Сделайте локоны плойкой с конусообразной насадкой. Можно выбрать инструмент специально для коротких волос с охлажденным наконечником, который будет удобно использовать даже новичкам.

  • Фиксация без эффекта «шлема». Легкий лак или спрей для текстурирования позволят сохранить форму, не склеивая пряди. После фиксации расчешите локоны щеткой с натуральной щетиной, чтобы придать им мягкость.

Прическа Памелы идеально смотрится как с романтическим платьем в стиле минимализм, так и с маленьким черным платьем. Вы легко сможете варьировать образ, например, заколоть прядь за ухо, добавить обруч или украшение, подкрутить только кончики или сделать четкие завитки для вечернего варианта.

© Getty Images

