Подготовка к свиданию: чек-лист

Свидание — это не только отличная возможность ближе познакомиться с человеком, получше его узнать и мило пообщаться. Это еще чудесный повод приятно провести время, сходить в красивое место или заведение, посетить интересную выставку, музей или галерею. Но важно правильно и полноценно подготовиться к свиданию. С чего же начать?

Уход за собой

Перед свиданием следует обеспечить себе высококачественный полноценный уход. Для этого вам понадобятся топовые уходные и косметические средства, которые можно найти на EVA Premium.

Тело

Устройте себе спа-процедуры в домашних условиях: наберите ванну с пеной, морской солью и аромамаслом, зажгите свечи или ароматические палочки, приготовьте себе чай или другой любимый напиток. Это поможет вам расслабиться и отдохнуть, а также очистить тело и поухаживать за кожей. Перед свиданием также можно сделать депиляцию или эпиляцию, если вы предпочитаете избавляться от нежелательных волос на теле. После полного высыхания кожи нужно качественно ее увлажнить кремом, молочком или лосьоном. По желанию и в соответствии с образом можно нанести на кожу шиммер, который обеспечит телу безупречное сияние и блеск.

Волосы

Перед свиданием стоит также вымыть голову. Начните со скрабирования, чтобы устранить ороговевший слой клеток, стойкие загрязнения и излишки себума. Закрепите этап очищения шампунем (после скраба достаточно будет одного намыливания). Не забудьте о маске и кондиционере для увлажнения волос, чтобы они выглядели живыми, эластичными и здоровыми. Сушите волосы феном с применением термозащитного средства. Если делаете укладку, позаботьтесь о ее фиксации: в этом помогут лак, спрей, крем, паста и другие стайлинговые продукты.

Лицо

Чтобы лицо на свидании выглядело идеально, стоит заранее поухаживать за ним. За неделю-две до события можно посетить салон и сделать одну из профессиональных бьюти-процедур. Но также можно качественно это сделать и в домашних условиях. За несколько дней сделайте пилинг кожи лица, чтобы отшелушить ее и сделать гладкой (если это позволяет тип вашей кожи). Перед свиданием побеспокойтесь о комплексном уходе: двухфазное очищение гидрофильным маслом и пенкой/гелем, тонизирование, нанесение соответствующей сыворотки (увлажняющей, осветляющей, успокаивающей и т. д.), закрепление эффекта кремом. Также непосредственно перед мейкапом можно использовать тканевую маску и патчи под глаза, чтобы получить быстрый и видимый эффект, освежить лицо, подготовить кожу к макияжу и обеспечить его легкое нанесение.

Руки и ноги

Не стоит забывать об уходе за руками и ногами. Сделайте красивый маникюр и педикюр. Если предпочитаете не покрывать ногти лаком, можно выполнить аппаратную или обрезную процедуру, удалить кутикулу, сделать японский маникюр и педикюр (с втиранием специальных пудр) и т. д. Также позаботьтесь о коже рук и стоп. Сделайте ванночки с морской солью и маслами, используйте пилинг, нанесите питательный крем. Для глубокого ухода можно сделать парафинотерапию. Главное — чтобы руки и ноги (особенно с открытой обувью) выглядели и были здоровыми.

Выбор образа

После ухода за собой стоит выбрать, в каком образе вы пойдете на встречу. Прежде всего нужно узнать место и время, а тогда отталкиваться от условий. Если это тематическое свидание (катание на лыжах или поход в аквапарк), образ должен соответствовать этому и быть максимально удобным. Для универсальных свиданий же существует большой выбор образов, например, можно выбрать один из таких:

* романтический;

* кежуал;

* стрит-стайл;

* деловой или классический;

* спортивный;

* винтажний, бохо, экзотика.

Необходимо отталкиваться от своего стиля, гардероба, погодных условий. Беспроигрышным вариантом всегда будет платье, джинсы с жакетом, юбка с блузкой и др. Главное, чтобы в этой одежде вам было удобно и вы чувствовали себя уверенно. Помните, что образ — это отличная возможность проявиться, продемонстрировать свой внутренний мир, показать свое «Я».

Нанесение макияжа

После выбора одежды и формирования образа необходимо приступать к созданию макияжа.

* Подготовка кожи. Для этого используйте праймер или базу под макияж.

* Создание идеального тона. На этом этапе стоит применять тональный или BB-крем, для маскировки несовершенств и темных кругов под глазами — консилер, а для фиксации и матирования — пудру.

* Моделирование лица. Для этого понадобиться корректор, бронзер, скульптор, средства для контуринга, румяна, хайлайтер. Можно использовать некоторые из них по своему усмотрению для формирования контуров, маскировки несовершенств, выделения преимуществ лица.

* Макияж глаз. На этом этапе оформите брови тенями, тушью или тенями для бровей, а потом зафиксируйте их специальным средством. Подготовьте кожу век к макияжу с праймером, а затем создавайте мейкап тенями, карандашом и подводкой. Завершите этап тушью для ресниц.

* Губы. Сначала подготовьте кожу губ с помощью скраба и/или бальзама, сформируйте контур карандашом, нанесите цвет с помощью помады, блеска, тинта или карандаша.

* Закрепите результат фиксатором для макияжа.

В завершении подготовки усовершенствуйте образ аксессуарами и ароматом. С собой возьмите сумочку и не забудьте в нее положить зеркальце, помаду и пудру, чтобы в любой момент иметь возможность поправить макияж и убедиться в своем непревзойденном виде.