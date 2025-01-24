Покраска волос: как часто можно это делать

Наносить краску на всю длину волос можно каждые четыре-шесть недель.

Краска для волос стала одним из самых популярных продуктов, ведь с ее помощью можно легко и быстро изменить образ. Покраска волос – это непростая и очень ответственная процедура. Поэтому перед окрашиванием следует точно понять, в какой цвет вы будете окрашиваться и как ухаживать за крашеными волосами.

Основные советы

Парикмахеры и эксперты по красоте отмечают, что красить волосы повторно нужно тогда, когда цвет начинает вымываться, а волосы начинают отрастать.

В общем, волосы следует красить не реже, чем через 4-6 недель после последней процедуры. Это стандартное время между покрасками.

Но здесь многое зависит от ряда факторов, например, от того, меняете ли вы цвет, создаете ли новый цвет, какой у вас тип волос и какие продукты вы используете.

Безопасно красить корни даже каждые 10-14 дней. Но при условии, что средство наносится только на корни, без перекрытия имеющегося цвета. Чтобы меньше вредить волосам, можно использовать временные краски, бальзамы и спреи, чтобы скрыть отросшие корни волос.

Формула безаммиачной краски менее агрессивна. Поэтому такой краской можно пользоваться чаще. Но увлекаться ею тоже не стоит, ведь любая краска вредит волосам.

Важно: если решили окрашивать волосы, то нужно соблюдать все правила безопасности и проверять краску на аллергическую реакцию. Ведь исследования по окрашиванию волос показывают, что среди состава краски есть вещества, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит.

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