Полезные лайфхаки для тех, кто любит ходить с распущенными волосами

Если вам нравится ходить с распущенными волосами, но почти все время вы заправляете их за уши, чтобы не мешали, эти лайфхаки для вас.

Блогер kkrriiista показала два интересных лайфхака, которые помогут вам смело наслаждаться распущенными волосами даже в ветреную погоду, ведь они не будут лезть в глаза, а кроме того, вы не потеряете объем у лица просто заправляя пряди за уши.

Вариант 1

Расчешите волосы и сделайте пробор посередине;

У пробора ото лба отметьте расстояние в четыре пальца и отделите одну прядь у лица от основной массы волос;

Возьмите еще одну прядь рядом и разделите ее горизонтально пополам;

Верхнюю часть этой пряди оставьте, а нижнюю закрепите резинкой в виде хвостика;

Спустите немного резинку от корня волос, разделите пополам и через низ проденьте резинку;

Затем так же через низ просуньте прядь волос, которую вы отделили в начале у лица;

При необходимости можно немного подтянуть резинку;

С другой стороны, сделайте все так же.

Вариант 2

Расчешите волосы и сделайте пробор посередине;

У пробора от лба отметьте расстояние, равное трем пальцам и отделите одну прядь у лица;

Возьмите еще одну прядь рядом и разделите ее горизонтально пополам;

Верхнюю часть этой пряди оставьте, а нижнюю часть накрутите вокруг первой пряди, оставшейся у лица;

Зафиксируйте ее с помощью шпильки и накройте верхней прядью.

Удивительно простые, но полезные лайфхаки, позволят вам радоваться объемным распущенным волосам. Кроме того, эти уловки сработают на разную длину волос.

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