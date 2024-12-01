Как помочь поврежденным волосам: полезные советы

Если вы мечтаете о шелковистых и здоровых волосах, которые излучали бы блеск, а ваши локоны выглядят тускло, они ломкие или слишком сухие, не волнуйтесь, существуют способы вернуть им жизнь.
Издание Real Simple поделилось экспертными советами по уходу за поврежденными волосами: как определить признаки повреждений, избежать их в будущем и правильно восстановить.
Как понять, что волосы повреждены
Нередко мы не замечаем первые признаки проблемы, пока ситуация не становится очевидной.
- Сухость и ломкость. Пряди постоянно кажутся сухими, быстро теряют влагу после мытья.
- Чрезмерное выпадение. Хотя определенное количество волос выпадает естественно, если вы замечаете слишком много волос на подушке, щетке или душе, это тревожный сигнал.
- Запутанность. Если волосы постоянно образуют узелки, это может свидетельствовать об ослаблении их структуры.
- Посеченные кончики. Кончики становятся тонкими, расщепленными, что ощущается даже на ощупь.
- Тусклость. Нехватка блеска, гладкости и здорового вида свидетельствует о повреждении.
Почему волосы повреждаются
- Химические воздействия. Покраска, освещение, завивки и химическое выравнивание.
- Тепловые повреждения. Частое использование фена, плойки, утюгов.
- Факторы окружающей среды. Солнце, мороз, сухой воздух, жесткая вода.
- Недостаточный уход. Чрезмерная мойка, неправильный выбор средств или игнорирование увлажнения.
- Стресс и питание. Нехватка витаминов (C, D, железа) или проблемы со здоровьем, в частности, щитовидной железы.
Как восстановить поврежденные волосы
- Регулярно используйте маски для волос. Один из самых простых способов добавить волосам увлажнение – применять маски. Выбирайте средства с маслом ши, кокосовым или маслом авокадо. Нанесите маску на влажные волосы, наденьте шапочку для душа и оставьте на ночь. Такой подход поможет ингредиентам глубже проникнуть в структуру волоса.
- Укрепляйте белковые связки волос. Современные средства для восстановления поврежденных волос (например, восстанавливающие белковые связки) помогают реанимировать локоны после окрашивания или термической обработки. Их можно использовать несколько раз в неделю.
- Защищайте волосы от термического воздействия. Тепловая защита – обязательный этап укладки. Используйте спреи или кремы перед сушкой феном.
- Уменьшайте частоту укладки с нагреванием. Давайте волосам отдых, создавайте прически без использования нагревателей средств.
- Регулярно стригите кончики. Посеченные концы не только делают прическу неухоженной, но и могут усугублять повреждения. Подстригание раз в 6–8 недель поможет сохранить здоровье волос.
- Защищайте волосы от солнца. Носите шляпы или используйте спреи из SPF. Солнце высушивает пряди и выводит пигмент краски.
- Осторожно расчесывайте волосы. Используйте расческу с широкими зубцами. Расчесывайте с кончиков к корням, чтобы уменьшить спутанность.
- Используйте несмываемые кондиционеры. Эти средства помогают увлажнять и облегчать укладку. Они также защищают от загрязнения и воздействия окружающей среды.
- Реже мойте волосы. Ежедневное мытье высушивает пряди, лишает их естественной защиты. Мойте голову 2-3 раза в неделю.
- Избегайте трения полотенцем. Вместо этого используйте мягкое полотенце из микрофибры или старую футболку, чтобы аккуратно промокнуть влагу.
- Инвестируйте в профессиональные процедуры. Глубокое кондиционирование, кератиновые или горячие масляные процедуры могут помочь восстановить сухие пряди.
- Выберите шелковую наволочку. Шелковая ткань уменьшает трение, что защищает волосы от ломкости и спутанности.
- Сбалансируйте питание. Употребляйте продукты, богатые витаминами и микроэлементами, способствующими здоровью волос.
Следуя этим простым, однако эффективным правилам, вы сможете вернуть волосам блеск и жизненную силу, а также предотвратить будущее повреждение.
Недавно мы писали о том, как сделать сухие волосы увлажненными.
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