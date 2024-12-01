Как помочь поврежденным волосам: полезные советы

Если вы мечтаете о шелковистых и здоровых волосах, которые излучали бы блеск, а ваши локоны выглядят тускло, они ломкие или слишком сухие, не волнуйтесь, существуют способы вернуть им жизнь.

Издание Real Simple поделилось экспертными советами по уходу за поврежденными волосами: как определить признаки повреждений, избежать их в будущем и правильно восстановить.

Как понять, что волосы повреждены

Нередко мы не замечаем первые признаки проблемы, пока ситуация не становится очевидной.

Сухость и ломкость. Пряди постоянно кажутся сухими, быстро теряют влагу после мытья.

Пряди постоянно кажутся сухими, быстро теряют влагу после мытья. Чрезмерное выпадение. Хотя определенное количество волос выпадает естественно, если вы замечаете слишком много волос на подушке, щетке или душе, это тревожный сигнал.

Хотя определенное количество волос выпадает естественно, если вы замечаете слишком много волос на подушке, щетке или душе, это тревожный сигнал. Запутанность . Если волосы постоянно образуют узелки, это может свидетельствовать об ослаблении их структуры.

. Если волосы постоянно образуют узелки, это может свидетельствовать об ослаблении их структуры. Посеченные кончики. Кончики становятся тонкими, расщепленными, что ощущается даже на ощупь.

Кончики становятся тонкими, расщепленными, что ощущается даже на ощупь. Тусклость. Нехватка блеска, гладкости и здорового вида свидетельствует о повреждении.

Почему волосы повреждаются

Химические воздействия. Покраска, освещение, завивки и химическое выравнивание.

Покраска, освещение, завивки и химическое выравнивание. Тепловые повреждения. Частое использование фена, плойки, утюгов.

Частое использование фена, плойки, утюгов. Факторы окружающей среды . Солнце, мороз, сухой воздух, жесткая вода.

. Солнце, мороз, сухой воздух, жесткая вода. Недостаточный уход. Чрезмерная мойка, неправильный выбор средств или игнорирование увлажнения.

Чрезмерная мойка, неправильный выбор средств или игнорирование увлажнения. Стресс и питание. Нехватка витаминов (C, D, железа) или проблемы со здоровьем, в частности, щитовидной железы.

Как восстановить поврежденные волосы

Регулярно используйте маски для волос. Один из самых простых способов добавить волосам увлажнение – применять маски. Выбирайте средства с маслом ши, кокосовым или маслом авокадо. Нанесите маску на влажные волосы, наденьте шапочку для душа и оставьте на ночь. Такой подход поможет ингредиентам глубже проникнуть в структуру волоса. Укрепляйте белковые связки волос. Современные средства для восстановления поврежденных волос (например, восстанавливающие белковые связки) помогают реанимировать локоны после окрашивания или термической обработки. Их можно использовать несколько раз в неделю. Защищайте волосы от термического воздействия. Тепловая защита – обязательный этап укладки. Используйте спреи или кремы перед сушкой феном. Уменьшайте частоту укладки с нагреванием. Давайте волосам отдых, создавайте прически без использования нагревателей средств. Регулярно стригите кончики. Посеченные концы не только делают прическу неухоженной, но и могут усугублять повреждения. Подстригание раз в 6–8 недель поможет сохранить здоровье волос. Защищайте волосы от солнца. Носите шляпы или используйте спреи из SPF. Солнце высушивает пряди и выводит пигмент краски. Осторожно расчесывайте волосы. Используйте расческу с широкими зубцами. Расчесывайте с кончиков к корням, чтобы уменьшить спутанность. Используйте несмываемые кондиционеры. Эти средства помогают увлажнять и облегчать укладку. Они также защищают от загрязнения и воздействия окружающей среды. Реже мойте волосы. Ежедневное мытье высушивает пряди, лишает их естественной защиты. Мойте голову 2-3 раза в неделю. Избегайте трения полотенцем. Вместо этого используйте мягкое полотенце из микрофибры или старую футболку, чтобы аккуратно промокнуть влагу. Инвестируйте в профессиональные процедуры. Глубокое кондиционирование, кератиновые или горячие масляные процедуры могут помочь восстановить сухие пряди. Выберите шелковую наволочку. Шелковая ткань уменьшает трение, что защищает волосы от ломкости и спутанности. Сбалансируйте питание. Употребляйте продукты, богатые витаминами и микроэлементами, способствующими здоровью волос.

Следуя этим простым, однако эффективным правилам, вы сможете вернуть волосам блеск и жизненную силу, а также предотвратить будущее повреждение.

Недавно мы писали о том, как сделать сухие волосы увлажненными.

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