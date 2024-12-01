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Как помочь поврежденным волосам: полезные советы

Как помочь поврежденным волосам: полезные советы

Поврежденные волосы / Фото: Credits

Если вы мечтаете о шелковистых и здоровых волосах, которые излучали бы блеск, а ваши локоны выглядят тускло, они ломкие или слишком сухие, не волнуйтесь, существуют способы вернуть им жизнь.

Издание Real Simple поделилось экспертными советами по уходу за поврежденными волосами: как определить признаки повреждений, избежать их в будущем и правильно восстановить.

Как понять, что волосы повреждены

Нередко мы не замечаем первые признаки проблемы, пока ситуация не становится очевидной.

  • Сухость и ломкость. Пряди постоянно кажутся сухими, быстро теряют влагу после мытья.
  • Чрезмерное выпадение. Хотя определенное количество волос выпадает естественно, если вы замечаете слишком много волос на подушке, щетке или душе, это тревожный сигнал.
  • Запутанность. Если волосы постоянно образуют узелки, это может свидетельствовать об ослаблении их структуры.
  • Посеченные кончики. Кончики становятся тонкими, расщепленными, что ощущается даже на ощупь.
  • Тусклость. Нехватка блеска, гладкости и здорового вида свидетельствует о повреждении.

Почему волосы повреждаются

  • Химические воздействия. Покраска, освещение, завивки и химическое выравнивание.
  • Тепловые повреждения. Частое использование фена, плойки, утюгов.
  • Факторы окружающей среды. Солнце, мороз, сухой воздух, жесткая вода.
  • Недостаточный уход. Чрезмерная мойка, неправильный выбор средств или игнорирование увлажнения.
  • Стресс и питание. Нехватка витаминов (C, D, железа) или проблемы со здоровьем, в частности, щитовидной железы.

Как восстановить поврежденные волосы

  1. Регулярно используйте маски для волос. Один из самых простых способов добавить волосам увлажнение – применять маски. Выбирайте средства с маслом ши, кокосовым или маслом авокадо. Нанесите маску на влажные волосы, наденьте шапочку для душа и оставьте на ночь. Такой подход поможет ингредиентам глубже проникнуть в структуру волоса.
  2. Укрепляйте белковые связки волос. Современные средства для восстановления поврежденных волос (например, восстанавливающие белковые связки) помогают реанимировать локоны после окрашивания или термической обработки. Их можно использовать несколько раз в неделю.
  3. Защищайте волосы от термического воздействия. Тепловая защита – обязательный этап укладки. Используйте спреи или кремы перед сушкой феном.
  4. Уменьшайте частоту укладки с нагреванием. Давайте волосам отдых, создавайте прически без использования нагревателей средств.
  5. Регулярно стригите кончики. Посеченные концы не только делают прическу неухоженной, но и могут усугублять повреждения. Подстригание раз в 6–8 недель поможет сохранить здоровье волос.
  6. Защищайте волосы от солнца. Носите шляпы или используйте спреи из SPF. Солнце высушивает пряди и выводит пигмент краски.
  7. Осторожно расчесывайте волосы. Используйте расческу с широкими зубцами. Расчесывайте с кончиков к корням, чтобы уменьшить спутанность.
  8. Используйте несмываемые кондиционеры. Эти средства помогают увлажнять и облегчать укладку. Они также защищают от загрязнения и воздействия окружающей среды.
  9. Реже мойте волосы. Ежедневное мытье высушивает пряди, лишает их естественной защиты. Мойте голову 2-3 раза в неделю.
  10. Избегайте трения полотенцем. Вместо этого используйте мягкое полотенце из микрофибры или старую футболку, чтобы аккуратно промокнуть влагу.
  11. Инвестируйте в профессиональные процедуры. Глубокое кондиционирование, кератиновые или горячие масляные процедуры могут помочь восстановить сухие пряди.
  12. Выберите шелковую наволочку. Шелковая ткань уменьшает трение, что защищает волосы от ломкости и спутанности.
  13. Сбалансируйте питание. Употребляйте продукты, богатые витаминами и микроэлементами, способствующими здоровью волос.

Следуя этим простым, однако эффективным правилам, вы сможете вернуть волосам блеск и жизненную силу, а также предотвратить будущее повреждение.

Недавно мы писали о том, как сделать сухие волосы увлажненными.

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