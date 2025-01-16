Полигелевое покрытие для ногтей: его преимущества и недостатки, способы нанесения и снятия

Полигель – это новая гибридная формула, которая быстро набирает популярность в маникюрных салонах благодаря своим уникальным свойствам. Он менее объемен, чем акрил, не так вреден, чем гель, но при этом столь же долговечен.
Издание RealSimple рассказало о преимуществах и недостатках полигеля для ногтей, а также способах нанесения и удаления — все это пригодится тем, кто хочет найти оптимальный вариант маникюра.
Каждый, кто посещает маникюрные салоны наверняка знаком с таким покрытиями как гель, пудра и акрил. Но что такое полигель? Как его использовать и снимать, попробуем разобраться.
Что такое полигелевые ногти
Полигель считается гибридной формулой, сочетающей долговечность акрила и эластичность геля для наращивания. Формула полигеля выпускается в виде тюбика, похожего на зубную пасту. Его наносят непосредственно на ноготь, формируют до желаемой длины и формы, а затем делают жестким под гелевой лампой.
Полигель примерно на 23% легче акрила и на 16% легче традиционных твердых гелей, но при этом такой же прочный.
Как наносить полигелевые ногти
Существует два основных способа нанесения полигеля, оба из которых эффективны. Выбор метода зависит от предпочтений мастера:
- С использованием гибкого наконечника. Полигель выдавливают на полный гибкий наконечник, тонким слоем наносят на наконечник, прижимают к натуральному ногтю и высушивают под гелевой лампой.
- При использовании форм. Полигель наносят непосредственно на ноготь и формируют до желаемой формы и длины и используют специальные формы. После этого продукт утверждают под лампой.
В отличие от акрила полигель лучше всего наносить кистью среднего размера, а сам процесс требует отверждения в гелевой лампе.
Как снять полигелевые ногти
Процесс снятия похож на удаление гелевого покрытия. Основное правило – не пытайтесь сорвать покрытие, поскольку это может повредить натуральный ноготь.
Что делать:
Сначала нужно снять верхнее покрытие с помощью пилы.
- Затем смочите ватный диск ацетоном, приложите его к ногтю и оберните фольгой. Оставьте на 10-15 минут.
- После этого аккуратно снимите остатки полигеля с помощью пушера.
- Рекомендуется замачивать ногти в теплом растворе мыла и растительного масла. Это подходит для старых покрытий, чтобы продукт начал отслаиваться.
Преимущества полигелевых ногтей
- Меньше химикатов. У полигеля нет резкого запаха, в отличие от акрила. Это делает его более безопасным для мастера и клиента.
- Небольшое повреждение натуральных ногтей. Если полигель нанесен и снят правильно, он не наносит значительного вреда ногтям. Также он не нуждается в интенсивном подпиле.
- Легкость в формировании. Полигель не затвердевает без помощи других, пока его не поместить под лампу. Это дает больше времени для идеального формирования ногтей.
Недостатки полигелевых ногтей
Несмотря на все преимущества, у полигеля есть и определенные недостатки:
- Высокая цена. Полигель обычно дороже акрила и геля. Учитывая необходимость регулярного ухода, расходы могут увеличиваться.
- Ультрафиолетовое излучение. Для отверждения полигеля требуется лампа. Длительное воздействие ультрафиолетового или LED-света может оказаться вредным для кожи.
- Уход. Полигель нуждается в регулярной корректировке, ведь натуральные ногти отрастают. Это требует времени и дополнительных затрат.
Полигель – это современный и долговечный вариант маникюра, который отлично подходит для тех, кто ценит качество и комфорт. Выбирая этот материал, следует учесть все его преимущества и недостатки, а также обращаться к профессионалам, чтобы у вас был качественный и хороший результат.
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