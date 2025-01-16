Полигелевое покрытие для ногтей: его преимущества и недостатки, способы нанесения и снятия

Полигель – это новая гибридная формула, которая быстро набирает популярность в маникюрных салонах благодаря своим уникальным свойствам. Он менее объемен, чем акрил, не так вреден, чем гель, но при этом столь же долговечен.

Издание RealSimple рассказало о преимуществах и недостатках полигеля для ногтей, а также способах нанесения и удаления — все это пригодится тем, кто хочет найти оптимальный вариант маникюра.

Каждый, кто посещает маникюрные салоны наверняка знаком с таким покрытиями как гель, пудра и акрил. Но что такое полигель? Как его использовать и снимать, попробуем разобраться.

Что такое полигелевые ногти

Полигель считается гибридной формулой, сочетающей долговечность акрила и эластичность геля для наращивания. Формула полигеля выпускается в виде тюбика, похожего на зубную пасту. Его наносят непосредственно на ноготь, формируют до желаемой длины и формы, а затем делают жестким под гелевой лампой.

Полигель примерно на 23% легче акрила и на 16% легче традиционных твердых гелей, но при этом такой же прочный.

Как наносить полигелевые ногти

Существует два основных способа нанесения полигеля, оба из которых эффективны. Выбор метода зависит от предпочтений мастера:

С использованием гибкого наконечника. Полигель выдавливают на полный гибкий наконечник, тонким слоем наносят на наконечник, прижимают к натуральному ногтю и высушивают под гелевой лампой. При использовании форм. Полигель наносят непосредственно на ноготь и формируют до желаемой формы и длины и используют специальные формы. После этого продукт утверждают под лампой.

В отличие от акрила полигель лучше всего наносить кистью среднего размера, а сам процесс требует отверждения в гелевой лампе.

Как снять полигелевые ногти

Процесс снятия похож на удаление гелевого покрытия. Основное правило – не пытайтесь сорвать покрытие, поскольку это может повредить натуральный ноготь.

Что делать:

Сначала нужно снять верхнее покрытие с помощью пилы.

Затем смочите ватный диск ацетоном, приложите его к ногтю и оберните фольгой. Оставьте на 10-15 минут. После этого аккуратно снимите остатки полигеля с помощью пушера. Рекомендуется замачивать ногти в теплом растворе мыла и растительного масла. Это подходит для старых покрытий, чтобы продукт начал отслаиваться.

Преимущества полигелевых ногтей

Меньше химикатов. У полигеля нет резкого запаха, в отличие от акрила. Это делает его более безопасным для мастера и клиента. Небольшое повреждение натуральных ногтей. Если полигель нанесен и снят правильно, он не наносит значительного вреда ногтям. Также он не нуждается в интенсивном подпиле. Легкость в формировании. Полигель не затвердевает без помощи других, пока его не поместить под лампу. Это дает больше времени для идеального формирования ногтей.

Недостатки полигелевых ногтей

Несмотря на все преимущества, у полигеля есть и определенные недостатки:

Высокая цена. Полигель обычно дороже акрила и геля. Учитывая необходимость регулярного ухода, расходы могут увеличиваться. Ультрафиолетовое излучение. Для отверждения полигеля требуется лампа. Длительное воздействие ультрафиолетового или LED-света может оказаться вредным для кожи. Уход. Полигель нуждается в регулярной корректировке, ведь натуральные ногти отрастают. Это требует времени и дополнительных затрат.

Полигель – это современный и долговечный вариант маникюра, который отлично подходит для тех, кто ценит качество и комфорт. Выбирая этот материал, следует учесть все его преимущества и недостатки, а также обращаться к профессионалам, чтобы у вас был качественный и хороший результат.

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