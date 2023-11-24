Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Польза от природы: как приготовить розмариновую воду для волос

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
139
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Польза от природы: как приготовить розмариновую воду для волос

Розмариновая вода / Фото: Credits

Садовница Элизабет раскрыла рецепт отвара из розмарина, который очень полезен для кожи головы и волос.

Розмарин наиболее известен своими антисептическими свойствами для кожи головы.

Для приготовления женщина использует около 26 больших свежих веточек.

  • Веточки промойте, затем залейте дистиллированной водой и доведите до кипения.
  • Когда вода закипит, накройте крышкой и варите около часа. Цвет этого отвара должен быть достаточно насыщенным.
  • Храните розмариновую воду в холодильнике между использованием.

Элизабет рекомендует после мытья головы использовать отвар, как показано на видео. Вам не нужно смывать его с волос.

Блоггерша отметила, что розмариновый отвар имеет короткий срок хранения.

Читайте также:

Все об уходе за волосами и кожей головы зимой

Все об уходе за волосами и кожей головы зимой

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
139
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация