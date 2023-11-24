Польза от природы: как приготовить розмариновую воду для волос

Садовница Элизабет раскрыла рецепт отвара из розмарина, который очень полезен для кожи головы и волос.
Розмарин наиболее известен своими антисептическими свойствами для кожи головы.
Для приготовления женщина использует около 26 больших свежих веточек.
- Веточки промойте, затем залейте дистиллированной водой и доведите до кипения.
- Когда вода закипит, накройте крышкой и варите около часа. Цвет этого отвара должен быть достаточно насыщенным.
- Храните розмариновую воду в холодильнике между использованием.
Элизабет рекомендует после мытья головы использовать отвар, как показано на видео. Вам не нужно смывать его с волос.
Блоггерша отметила, что розмариновый отвар имеет короткий срок хранения.
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