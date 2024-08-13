Попробуйте приготовить травяное масло против целлюлита

Блогер Jess Bergeron показала как приготовить полезное травяное масло для уменьшения целлюлита. Конечно, оно не сможет полностью удалить ямочки, которые у многих из нас есть на бедрах, но оно способно существенно улучшить общее состояние кожи.

Его регулярное использование поможет восстановить кожу, повысить ее упругость и уменьшить видимость целлюлита. Результатом станет ровная и подтянутая кожа, а это снизит эффект "апельсиновой корки".

Генетика, образ жизни, использование и употребление искусственных красителей и консервантов, а также наша ежедневная физическая активность могут существенно повлиять на качество кожи. Итак, травяное масло – важная часть ухода за собственным телом. Питание и увлажнение маслом, настоянным на травах, изменит вашу жизнь.

Как приготовить масло:

Вам понадобятся: тысячелистник (может улучшить кровообращение и тонус кожи), шалфей (имеет мягкие вяжущие свойства, помогает подтянуть кожу и уменьшить появление целлюлита) и лимонная кожура (у неё высокое содержание антиоксидантов и витамина С, которые могут помочь в стимуляции. выработки коллагена);

(может улучшить кровообращение и тонус кожи), (имеет мягкие вяжущие свойства, помогает подтянуть кожу и уменьшить появление целлюлита) и (у неё высокое содержание антиоксидантов и витамина С, которые могут помочь в стимуляции. выработки коллагена); Все ингредиенты должны быть подсушены;

Смешайте их в ступке и измельчите до однородности;

Затем, травы необходимо настоять в масле жожоба, для создания хорошего массажного масла.

Это травяное масло от целлюлита можно использовать ежедневно, нанося его на все тело или на конкретные участки, требующие внимания. Регулярное применение способствует улучшению здоровья и поддерживает тонус тканей.

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