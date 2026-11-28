Праздничный макияж после 40 лет / © Credits

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Издание HELLO! рассказало о эффектных хитростях, которые помогут создать стильный вечерний образ и добавить праздничному настроению немного яркости. Ведь кто сказал, что праздничный макияж обязательно должен быть сдержанным, а после 40 лет лучше избегать насыщенных цветов. На самом деле яркие акценты могут выглядеть очень элегантно в любом возрасте. Главное — найти баланс между выразительностью и естественностью.

В центре внимания — эстетика 1970–1980-х годов, а именно, насыщенные оттенки помады, цветные стрелки, нежное сияние и румяна, подчеркивающие черты лица.

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Изумрудная подводка и красная помада для тех, кто любит акценты

Один из самых эффектных образов — сочетание насыщенной красной помады и изумрудной подводки. Секрет его привлекательности — в правильном распределении цвета, ведь яркие акценты не перегружают лицо, а дополняют друг друга.

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Чтобы повторить этот трюк, нанесите цветной карандаш на внешнюю треть верхнего века у линии роста ресниц, а затем слегка растушуйте его кисточкой в направлении к центру. Для первого эксперимента можно выбрать не только изумрудный, но и темно-синий или нежный серый оттенок.

Красную помаду не обязательно наносить плотным слоем — сначала попробуйте распределить её подушечками пальцев, чтобы создать более легкий эффект.

Сияющая кожа и нежный золотой акцент для поклонниц сдержанной роскоши

Второй бьюти-образ — пример сдержанного вечернего гламура. Здесь главную роль играет ухоженная кожа с естественным сиянием, а макияж глаз остается нежным. Стоит начать с качественной подготовки кожи и подобрать тональную основу, которая создает равномерное, но не слишком плотное покрытие.

На веки можно нанести светлые золотистые тени, а внешние уголки глаз подчеркнуть более холодным и чуть более темным оттенком. Завершить образ поможет аккуратная стрелка вдоль верхней линии ресниц и помада ягодного или бордового цвета.

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Персиково-коралловые губы с глянцевым финишем для романтического праздничного настроения

Если насыщенная матовая помада кажется слишком смелым решением, обратите внимание на персиковые и коралловые оттенки с легким блеском. Этот трютик придаёт образу свежесть и не требует идеально чётких контуров. Смешайте немного любимой помады с прозрачным блеском на тыльной стороне ладони, а затем нанесите смесь на губы. Так цвет останется выразительным, но будет выглядеть мягче и естественнее. Дополнительный акцент — выразительные изогнутые брови, которые визуально открывают взгляд.

Розовые румяна и яркий контур губ для тех, кто не боится экспериментов

Четвёртый образ — самый смелый в этой подборке. Здесь уместны насыщенные оттенки помады, чёткий контур губ и розовые румяна.

Однако есть один секрет: вместо сухих текстур лучше выбрать кремовые румяна. Нанесите немного средства на яблочки щек, а остатки растушуйте выше, вдоль скул. Это поможет создать свежий эффект и придать лицу объем.

Для губ можно использовать цветной карандаш с четким контуром или прозрачный карандаш, если хочется добиться более мягкого результата без четкой границы.

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Главный урок красоты этой праздничной зимы — не бояться цвета и не ограничивать себя возрастными правилами. Изумрудная подводка, красная помада, сияющая кожа или розовые румяна могут стать именно тем акцентом, которого не хватает вашему вечернему образу. А лучший макияж — тот, при котором вы смотрите в зеркало и знаете, что он вам действительно идет.

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