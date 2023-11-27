Праздники приближаются: топ-3 прически с бантом

Блоггерша Морган в своем Instagram-блоге поделилась видео-инструкциями оригинальных причесок с применением бантов.
Вариант первый
- Вам понадобится зажим "краб", на который завяжите широкую ленту бантом.
- Затем отделите верхнюю часть волос, соберите и завяжите резинкой.
- Хвост поднимите, образовав петлю и зафиксируйте зажимом, как показала блоггерша.
Вариант второй
- В этом случае вам понадобится заколка-банан, к которой также привяжите ленту.
- Накрутите волосы и соберите и прочешите, чтобы придать объем.
- Соберите его в хвост и зафиксируйте заколкой.
Вариант третий
- Вам понадобится заколка-автомат, к которой привяжите бант из широкой ленты.
- Накрутите волосы плойкой и разделите локоны для придания объема.
- Оставьте пряди челки и соберите верхнюю часть волос на затылке.
- Зафиксируйте на затылке заколкой-автомат.
Напомним, ранее Морган поделилась видео, где показала 5 причесок с зажимом "краб".
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