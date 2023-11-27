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Праздники приближаются: топ-3 прически с бантом

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
17
Время на прочтение
1 мин
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Праздники приближаются: топ-3 прически с бантом

Топ-3 причесок с бантом / Фото: Credits

Блоггерша Морган в своем Instagram-блоге поделилась видео-инструкциями оригинальных причесок с применением бантов.

Вариант первый

  • Вам понадобится зажим "краб", на который завяжите широкую ленту бантом.
  • Затем отделите верхнюю часть волос, соберите и завяжите резинкой.
  • Хвост поднимите, образовав петлю и зафиксируйте зажимом, как показала блоггерша.

Вариант второй

  • В этом случае вам понадобится заколка-банан, к которой также привяжите ленту.
  • Накрутите волосы и соберите и прочешите, чтобы придать объем.
  • Соберите его в хвост и зафиксируйте заколкой.

Вариант третий

  • Вам понадобится заколка-автомат, к которой привяжите бант из широкой ленты.
  • Накрутите волосы плойкой и разделите локоны для придания объема.
  • Оставьте пряди челки и соберите верхнюю часть волос на затылке.
  • Зафиксируйте на затылке заколкой-автомат.

Напомним, ранее Морган поделилась видео, где показала 5 причесок с зажимом "краб".

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Дата публикации
Просмотры
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